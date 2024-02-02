دعاء للميت يوم الجمعة الثالثة من شهر رجب.. بـ8 كلمات يخفف عنه

دعاء للميت يوم الجمعة، الدعاء للميت من الأمور التي تؤصل للصلة بين الأحياء والأموات، وهي مندوبة شرعًا، فقد جاء في محكم التنزيل قوله تعالى: «وَالَّذِينَ جَاءُوا مِن بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِّلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ (10)».

دعاء للميت يوم الجمعة

ولا مانع شرعًا بحسب دار الإفتاء من اجتماع الناس على قراءةِ القرآن وخَتْمِهِ وهِبَةِ ثواب هذا العمل الصالح إلى الميت؛ سواء كان ذلك حال وفاته أو بعدها، في منزله أو في المسجد، عند القبر أو غيره، وقد ورد في ذلك أحاديث كثيرة؛ منها قوله صلى الله عليه وآله وسلم: «اقرَءُوا يس على مَوْتَاكُم» رواه أحمد وغيره، والحديث يشمل حال الاحتضار وبعده.

كما أن الدعاء للمتوفى مشروع مطلوب، وهو من جملة هدايا الأحياء للأموات التي تصل إليهم، وقد روى مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ: إِلَّا مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ، أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ».

وتقييد الدعاء بالولد في الحديث لا مفهوم له بحسب الدكتور علي جمعة عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، حيث إن الدعاء يصل من الولد ومن غيره، وإنما خُصَّ الولدُ بالذكر في الحديث؛ تحريضًا له على الدعاء لأبيه، وقد قال الإمام النووي في "شرح مسلم" (11/ 85، ط. دار إحياء التراث العربي): [الدعاء يصل ثوابه إلى الميت، وكذلك الصدقة، وهما مجمع عليهما] اهـ.

وقد أمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالدعاء للميت بعد دفنه؛ وقد ورد في الحديث الشريف عن سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه فقال: «اسْتَغْفِرُوا لأَخِيكُمْ، وَسَلُوا لَهُ التَّثْبِيتَ، فَإِنَّهُ الآنَ يُسْأَلُ» رواه أبو داود.

ويُستحبّ الدعاء للميت بعد دفنه بأن يقوم رجل من المُشيّعين ممَّن يُجيد الدعاء ويقول: "بسم الله، وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، اللهم اغفر له وثبته عند السؤال، اللهم اغفر له وارحمه، وعافه واعف عنه، وأكرم نزله، ووسع مدخله". أو أيّ دعاء آخر يجيده الداعي.

دعاء للميت يوم الجمعة

ومن دعاء للميت يوم الجمعة الثالثة من شهر رجب ردد الدعاء التالي:

اللهم خذ بيده، اللهم احرسه بعينيك التى لا تنام، واكفه بركنك الذى لا يرام واحفظه بعزك الذى لا يضام، وارحمه بقدرتك اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنة، ولا تجعله حفرة من حفر النار اللهم افسح له في قبره مد بصره، وافرش قبره من فراش الجنة اللهم أعذه من عذاب القبر، وجفاف الأرض عن جنبيها.

اللهم أرحم من أشتقت لهُ شوقاً لا يعلمه سواك ومن حن القلب لصوته ورؤيته.

اللهم في يوم الجمعة أرحمه وأغفر له وأجعل الجنة داره وقراره.

اللهم في يوم الجمعة أرحم من مات منا ومن عجزت عقولنا عن إستيعاب فراقهم، وأجعل قبورهم نورا وضياء إلى يوم يبعثون نسألك يارحمن ياكريم ان ترحم عبدك وتنير قبره وأن ترزقه جنة فردوس لا نهاية لها، وأن ترزقنا رؤياه في الاخرة منعّماً في جنتك ياكريم.

يالله إن كنا مقصرين في الدعاء للأموات فأنت الكريم الذي لاتنسى هب لهم نعيم ورضوانا وسرورا اللهم إرحم موتانا وموتى المسلمين واشفي مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اشف مرضانا ارحم موتانا اشرح صدورنا يسر أمورنا واجعلها فرج لكل صابر واستجابة لكل دعاء اللهم اغفر لحينا وميتنا، وصغيرنا وكبيرنا، وذكرنا وأنثانا، وشاهدنا وغائبنا، اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام، ومن توفيته منا فتوفّه على الإيمان، اللهم لا تحرمنا أجره ولا تضلنا بعده وعن أبي هريرة قال: دعا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الصلاة على جنازة، فقال: (اللهم أنت ربها وأنت خلقتها، وأنت رزقتها وأنت هديتها للإسلام، وأنت قبضت روحها، وأنت أعلم بسرها وعلانيتها، جئنا شفعاء له فاغفر له ذنبه. رواه أحمد وأبو داود.

اللهمّ ارحم من كان في دنياه رحيمًا بنا عطوفًا علينا، اللهمّ اجعل قبره روضةً من رياض الجنّة ولا تجعله حفرةً من حفر النّار، اللهمّ أرحه من عذاب الدّنيا ونجّه من عذاب الآخرة، اللهمّ اجزه عن الإحسان إحسانًا، وعن الإساءة العف والغفران والرّحمة، اللهمّ زد في حسناته وتجاوز عن سيّئاته وامحها يا ربّ العالمين، وصلّ اللهمّ على سيدنا محمدّ على آله وأصحابه أجمعين.

اللهمّ إنّي أسألك باسمك الأعظم الّذي إذا دعيت به أجبت وإذا سئلت به أعطيت أن ترحم أبي وتغفر له، وتعافه وتعفُ عنه، اللهمّ أبدله دارًا خيرًا من داره، وأهلًا خيرًا من أهله، اللهمّ أبعد عنه العئاب، وأبعد عنه النّار إنّك أنت على كلّ شيءٍ قدير، اللهمّ أدخله الجنة يوم القيامة واجمعه مع نبيّك الكريم، والحمد لله ربّ العالمين.

اللهم في يوم الجمعة ارحم الأنفس الطيبة التي انتقلت إلى جوارك واغفر لهم ووسع لهم قبورهم واجمعنا بهم بجناتك واجبر قلوبنا بعدهم.

امواتنا أسقهم يا الله من ماء الجنة اللهم أنا نستودعك موتانا فإنك تراهم ولا نراهم.

ربي ارحمهم وانس وحشتهم واجعلهم من سكان الفردوس الأعلى برحمتك يارحيم.

يارب هب لموتانا من خير الجنة حتى يرضوا ويسعدوا ، وأكرمهم برحمتك حتى الراحة والطمأنينة ، واغفر لهم ووسِّع مُدخلهم ، يا رب أنر قبور من كان ينير المكان اللهم اجعلهم في بهجةٍ و سرور ضاحكين مستبشرين في جنات النَّعيم.

اللَّهُمَّ افسح له في قبره مدّ بصره، وافرش قبره من فراش الجنّة. اللَّهُمَّ إنّه في ذمّتك وحبل جوارك، فقِهِ فتنة القبر، وعذاب النّار، وأنت أهل الوفاء والحقّ، فاغفر له وارحمه إنّك أنت الغفور الرّحيم.

رب إنَّ فلانَ بنَ فلانٍ في ذِمَّتِك وحبلِ جِوارِك فَقِهِ من فتنةِ القبرِ وعذابِ النَّارِ وأنتَ أهل الوفاءِ والحقِّ فاغفر لَه وارحمه إنَّكَ أنتَ الغفور الرَّحيم.

اللهم اغْفِرْ لحيِّنا وميِّتِنا وشاهدنا وغائِبنا وصَغيرنا وَكبيرنا وذَكرِنا وأنثانا.

يا الله مَنْ أحييتَه مِنَّا فأحيِه علَى الإسلامِ ومن تَوَفَّيتَه مِنَّا فتَوفَّه علَى الإيمانِ اللَّهمَّ لا تحرمنا أجرَه ولا تضلَّنا بعدَه.

يا رب أنزله منزلاً مباركاً، وأنت خير المنزلين، ربي أنزله منازل الصدّيقين، والشّهداء، والصّالحين، وحسن أولئك رفيقاً، اللهمّ إنّه في ذمّتك وحبل جوارك، فقِهِ فتنة القبر، وعذاب النّار، وأنت أهل الوفاء والحقّ، فاغفر له وارحمه، إنّك أنت الغفور الرّحيم.

أدعية قصيرة للميت يوم الجمعة

ومن دعاء للميت يوم الجمعة، لتخفيف عذاب القبر عنه، ما يلي:

«اللهم اغفر له وصل عليه، وأورده حوض رسولك صلى الله عليه وسلم.. اللهم اغفر له وارحمه، وارفع درجته، وأعظم أجره، وأتمم نوره، وأفسح له في قبره، وألحقه بنبيه».

«اللهم أنت ربنا وربه، خلقته ورزقته، أحييته وكفيته، فاغفر لنا وله، ولا تحرمنا أجره ولا تضلنا بعده».

«اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، والمسلمين والمسلمات، وألف بين قلوبهم، واجعل قلوبهم على قلوب خيارهم.. اللهمّ إنّ رحمتك وسعت كلّ شيء، فارحمه رحمةً تطمئنّ بها نفسه، وتقرّ بها عينه».

«اللهم في يوم الجمعة ارحم الأنفس الطيبة التي انتقلت إلى جوارك واغفر لهم ووسع لهم قبورهم واجمعنا بهم بجناتك واجبر قلوبنا بعدهم».

«اللَّهُمَّ افسح له في قبره مدّ بصره، وافرش قبره من فراش الجنّة».

«اللَّهُمَّ إنّه في ذمّتك وحبل جوارك، فقِهِ فتنة القبر، وعذاب النّار، وأنت أهل الوفاء والحقّ، فاغفر له وارحمه إنّك أنت الغفور الرّحيم».

«اللهم في يوم الجمعة؛ ارحم من غابوا غيابا أبديا؛ اللهم أبعث لهم نورا إلى يوم يبعثون».

«اللهم في يوم الجمعة؛ أرحم من ضمه التراب وأشفي من أنهكه الوجع وأغث من أثقله الهم واهدي من غرته الدنيا».