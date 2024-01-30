هل يصل الدعاء للميت في قبره ؟ .. دار الإفتاء تجيب

الكثير منا يعتقد أن الموت هو فناء الشخص بأكمله ولكن نشير أن الموت هو فناء للجسد فقط ولكن الروح لا تفنى بل تبقى وما يحدث لها هو انتقال من الحياة الدنيا إلي ما يعرف بحياة البرزخ فهل يصل الدعاء للميت في قبره وكيف يصل إليه ؟

أجاب الشيخ أحمد وسام أمين الفتوي بدار الإفتاء أن الدعوات وغيرها من صدقة أو هبة تصل للمتوفي وذلك بنص الكثير من الأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك.

وفيما يخص الكيفية التي تصل بها الدعوات أو أي شئ آخر للمتوفي قال الله أعلم بهذه الكيفية لأن المتوفي في حياة البرزخ التي هي في علم الغيب ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن الملائكة تدخل بها على المتوفي وتقول له هذه هبة أو هدية أو صدقة فلان لك فيفرح المتوفي بها ويباهي بها أقرانه.

دعاء للميت بعد الدفن

الدعاء للميت بعد الدفن؛ صفته وأحكامه ورد فيها أن دعاء للميت بعد الدفن جهرًا على المقابر ، هو سُنة عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، قد أوصانا بها في عدد من الأحاديث النبوية الشريفة؛ فقد جاء في سنن أبي داود عن عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه قال: كان النبي -صلى الله عليه وسلم- إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه فقال: «اسْتَغْفِرُوا لأَخِيكُمْ وَسَلُوا لَهُ التَّثْبِيتَ؛ فَإِنَّهُ الآنَ يُسْأَلُ».

دعاء للميت بعد الدفن هل يكون سرًّا أم جهرًا؟، وكذلك أفضلية دعاء للميت بعد الدفن هل فرادى أم جماعات؟، فقد ثبت عن رسول الله –صلى الله عليه وسلم- أنه لا تضييق في دعاء للميت بعد الدفن فكله جائز، السر والجهر والفرادى والجماعي، إلا أن دعاء للميت بعد الدفن في الجمع أرجى للقبول وأيقظ للقلب، خاصة إذا كانت هناك موعظة، استنادًا لما رواه الترمذي، أنه قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «يَدُ اللهِ مَعَ الْجَمَاعَةِ».

أفضل دعاء للميت مختصر

وورد عن رسول الله –صلى الله عليه وسلم- في الحديث الشريف، ليرشدنا إلى افضل دعاء للميت مختصر الوارد في قوله –صلى الله عليه وسلم-: «اسْتَغْفِرُوا لأَخِيكُمْ وَسَلُوا لَهُ التَّثْبِيتَ؛ فَإِنَّهُ الآنَ يُسْأَلُ»، ليبين أن دعاء للميت بعد الدفن و افضل دعاء للميت مختصر هو الاستغفار للمتوفي والدعاء له بالتثبيت عند السؤال في القبر.

دعاء للميت بعد الدفن كامل مكتوب

والوارد بالحديث والسُنة النبوية الشريفة، عدة أمثلة من دعاء للميت بعد الدفن : « اللهمّ آنسه في وحدته، وفي وحشته، وفي غربته».

« اللهمّ أنزله منزلًا مباركًا، وأنت خير المنزلين».

« اللهمّ أنزله منازل الصدّيقين، والشّهداء، والصّالحين، وحسُن أولئك رفيقًا».

الدعاء للميت بعد الدفن مكتوب كذلك: «اللهمّ اجعل قبره روضةً من رياض الجنّة، ولا تجعله حفرةً من حفر النّار».

« اللهمّ افسح له في قبره مدّ بصره، وافرش قبره من فراش الجنّة».

الدعاء للميت بعد الدفن مكتوب : « اللهمّ أعذه من عذاب القبر، وجفاف ِالأرض عن جنبيها».

« اللهمّ املأ قبره بالرّضا، والنّور، والفسحة، والسّرور».

« اللهمّ إنّه في ذمّتك وحبل جوارك، فقِهِ فتنة القبر، وعذاب النّار، وأنت أهل الوفاء والحقّ، فاغفر له وارحمه، إنّك أنت الغفور الرّحيم».

دعاء الميت كامل مكتوب آخر وهو: «اللهمّ إنّه عبدك وابن عبدك، خرج من الدّنيا، وسعتها، ومحبوبها، وأحبّائه فيها، إلى ظلمة القبر، وما هو لاقيه».

« اللهمّ إنّه كان يشهد أنّك لا إله إلّا أنت، وأنّ محمّدًا عبدك ورسولك، وأنت أعلم به».

« اللهمّ إنّا نتوسّل بك إليك، ونقسم بك عليك أن ترحمه ولا تعذّبه، وأن تثبّته عند السّؤال».

« اللهمّ إنّه نَزَل بك وأنت خير منزولٍ به، وأصبح فقيرًا إلى رحمتك، وأنت غنيٌّ عن عذابه».

الدعاء للميت بعد دفنه والقعود عند قبره

والدعاء للميت بعد الدفن وزيارة قبره من السُنن المستحبة والوصايا النبوية الشريفة، لذا فعن الدعاء للميت بعد دفنه والقعود عند قبره ، علينا أن نتجنب الجلوس على المقابر فنجلس بجوارها ولكن لا نقعد عليها لأن هذا به إهانة للميت فنحن فى عقيدتنا، حيث إن الميت يتأذى مما يتأذى منه الحى.

ولتقديم دعاء للميت بعد الدفن يجب عندما نجلس بجوار المقبرة، نجلس ونحن مستحضرين لأمر هام وهو أننا ذهبنا للعظة والاعتبار وننظر دائمًا إلى القبر أثناء دعاء للميت بعد الدفن ونتذكر أننا فى يوم من الأيام سنكون فى هذا القبر فنفعل ما يحب أن يفعله من بعدنا معنا من دعاء للميت بعد دفنه والقعود عند قبره عندما نكون فى هذا القبر فنخلص فى الدعاء للميت بعد الدفن ونكثر من قراءة القرآن.