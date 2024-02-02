دعاء ثالث جمعة من شهر رجب.. أدركه بـ 23 كلمة حتى المغيب

يكثر مع دخول ثالث جمعة من شهر رجب 1445، البحث عن دعاء ثالث جمعة من شهر رجب، خاصة في ثلث الليل الأخير، فالدعاء في هذا الوقت مستجاب في سائر الأيام وفي يوم الجمعة خاصة.

دعاء ثالث جمعة من شهر رجب

جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن يوم الجمعة هو خير الأيام، فعن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : «خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة فيه خلق آدم وفيه أدخل الجنة وفيه أخرج منها ولا تقوم الساعة إلا في يوم الجمعة».

وقد جاء في فضل الدعاء يوم الجمعة أن فيه ساعة إجابة لا يوافقها عبد مسلم إلا وأعطي مسألته، فثبت عن الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم قوله:« إِنَّ فِي الْجُمُعَةِ لَسَاعَةً، لَا يُوَافِقُهَا مُسْلِمٌ، يَسْأَلُ اللهَ فِيهَا خَيْرًا، إِلَّا أَعْطَاهُ إِيَّاهُ» رواه مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وفي بعض الروايات: «وَهِيَ سَاعَةٌ خَفِيفَةٌ».

وقال صلى الله عليه وآله وسلم: «إِنَّ فِي الْجُمُعَةِ لَسَاعَةً، لَا يُوَافِقُهَا رَجُلٌ مُسْلِمٌ يَسْأَلُ اللهَ فِيهَا خَيْرًا، إِلَّا أَعْطَاهُ إِيَّاهُ» رواه أحمد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

وفي الحديث: «التَمِسُوا السَّاعَةَ الَّتِي تُرْجَى فِي يَوْمِ الجُمُعَةِ بَعْدَ العَصْرِ إِلَى غَيْبُوبَةِ الشَّمْسِ» رواه الترمذي عن أنس رضي الله عنه. وفي التقرير التالي نرصد دعاء ثالث جمعة من شهر رجب:

اللهم اعصمني من كل سوء، ولا تأخذني على غرة، ولا على غفله، ولا تجعل عواقب أمري حسرة وندامة.

ياحي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.

اللهم إني أعوذ بك من الكسل والهرم، والمأثم والمغرم، ومن فتنة القبر، وعذاب القبر، ومن فتنة النار وعذاب النار.

يا من أرجوه لكل خير، و آمن سخطه عند كل شر ، يا من يعطي الكثير بالقليل ، يا من يعطي من سأله ، يا من يعطي من لم يسأله و من لم يعرفه تحننا منه و رحمة ، أعطني بمسألتي إياك جميع خير الدنيا ، وجميع خير الآخرة.

اللهم لك الحمد حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه، اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، اللهم لك الحمد عدد خلقك ورضى نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك، اللّهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد على الرضى.

اللهم يا حي يا قيوم يا ذو الجلال والإكرام، اهدنا في من هديت، وعافنا في من عافيت، واقضِ عنّا برحمتك شرّ ما قضيت، إنّك تقضي بالحق ولا يقضى عليك، آمنا بكتابك الذي أنزلت، وبنبيك الذي أرسلت، فاغفر لنا ما قدّمنا وما أخّرنا، وما أسررنا وما أعلنّا، وما أنت به أعلم، أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير.

دعاء ثالث جمعة من شهر رجب

اللهم لاتدع لنا في أيامنا هذه ذنبا الا غفرته ولاهما إلا فرجته ولا كربًا إلا نفسته ولا ضرًا إلا كشفته ولا عيبًا إلا سترته ولا مريضًا إلا شفيته وعافيته ولا ضالًا إلا هديته ولا دينا إلا قضيته ولا عدوًا إلا أخذته ولاحاجة من حوائج الدنيا لنا فيها صلاح ولك فيها رضا إلا قضيتها بمنك وكرمك يارب العالمين.

أمرتنا يامولانا بالدعاء، دعوناك، فاستجب لنا كما وعدتنا واختم بالصالحات أعمالنا، نرجو غناك لفقرنا ونطمع فى تيسير يسرك لعسرنا ان حاسبتنا فلا حجة لنا وإن عذبتنا فلا طاقة لنا وان عفوت عنا فحلمك يسعنا ياواسع المغفرة ياجابر القلوب المنكسرة ( ثلاثًا) ماللعبد الا مولاه يامولانا اعف عنا عفوًا شاملًا.

اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولمن حضرنا ولمن غاب عنا والزارعين الخير فينا ومن يلوذ بنا واجمع اللهم لنا مابين خيرى الدنيا والآخرة يا رب العالمين، واجعل اللهم آخر كلامنا من هذه الدنيا الدنيئة شهادة الا لااله الا الله وبالاقرارأن محمد رسول الله اقبضنا عليها عند انقضاء اجالنا لافاتنين ولامفتونين ولامغيرين ولامبدلين ولاضالين ولامضلين انت حسبنا ونعم الوكيل وأزكى الصلوات واتم التسليم على سيدنا محمد صاحب الشفاعة والخلق العظيم وعلى إخوانه من الأنبياء والمرسلين وصلوات الله تعالى وسلامه عليهم وأجمعين.

اللهم يا نور السماوات والأرض، يا عماد السماوات والأرض، يا جبار السماوات والأرض، يا وارث السماوات والأرض، يا مالك السماوات والأرض، يا عظيم السماوات والأرض، يا قيوم السماوات والأرض، يا رحمن الدنيا ورحيم الآخرة.

اللهم إن أحد أرادني بسوء من الجن والإنس والوحوش، وغيرهم من سائر المخلوقات، من بشر أو شيطان أو سلطان أو وسواس، فاردُد نظرهم في انتكاس، وقلوبهم في وسواس وأوبقهم من الرجل إلى الراس، لا في سهل يقطع ولا في جبل يطلع، بمائة ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.

اللهمَّ إنَّا نسألُك قلوبًا أواهةً مخبتةً منيبةً في سبيلكِ، ونسألكَ عزائمَ مغفرتك، ومنجياتِ أمركَ، والسلامةَ من كل إثمٍ، والغنيمةَ من كلِّ برٍّ، والفوزَ بالجنةِ والنجاةَ من النار، ونسألُك خشيتَك في الغيبِ والشهادة، ونسألُك كلمةَ الإخلاصِ في الرضا والغضب.

ونسألُك القصدَ في الفقرِ والغنى، ونسألُك نعيمًا لا ينفد، ونسألُك قرةَ عينٍ لا تنقطع، ونسألُك الرضا بالقضاءِ،ونسألُك بَرْدَ العيْشِ بعدَ الموت، ونسألُك لذَّةَ النظرِ إلى وجهِك، والشوقَ إلى لقائِك في غيرِ ضرَّاءَ مضرةٍ ولا فتنةٍ مضلَّةٍ.

اللهمَّ زيِّنا بزينةِ الإيمانِ واجعلْنا هداةً مُهتدينَ. استفتحنا بالله،واستنصرنا بالله، وتوكلنا على الله.

اللهم من اعتز بك فلن يذل، ومن اهتدى بك فلن يضل، ومن استكثر بك فلن يقل، ومن استقوى بك فلن يضعف، ومن استغنى بك فلن يفتقر، ومن استنصر بك فلن يخذل، ومن استعان بك فلن يغلب، ومن توكل عليك فلن يخيب، ومن جعلك ملاذه فلن يضيع، ومن اعتصم بك فقد هدي إلى صراط مستقيم، اللهم فكن لنا وليًا ونصيرًا، وكن لنا معينًا ومجيرًا، إنك كنت بنا بصيرًا.

أدعية شهر رجب من القرآن

1- « رَبِّ اجْعَلْنِي مُقِيمَ الصَّلَاةِ وَمِن ذُرِّيَّتِي ۚ رَبَّنَا وَتَقَبَّلْ دُعَاءِ».

2- « قَالَ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي*وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي».

3- « رَّبِّ زِدْنِي عِلْمًا».

4- «لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ».

5- « رَّبِّ أَنزِلْنِي مُنزَلًا مُّبَارَكًا وَأَنتَ خَيْرُ الْمُنزِلِينَ».

6- « رَبِّ هَبْ لِي حُكْمًا وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ».

7- « رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا».

8- « وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ».

9- « رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ».

10- « رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ>

11- « رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا ۚ رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِنَا ۚ رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ ۖ وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا ۚ».

12- « رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً ۚ»

13- « رَبِّ هَبْ لِي مِن لَّدُنكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً ۖ إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَاءِ».

14- «رَبَّنَا آتِنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا».

15- « رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَىٰ وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ».