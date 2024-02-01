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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

لتطهير الشبكات|قطع المياه عن بعض المناطق بالعجوزة غدًا.. تعرف عليها

قطع المياه
قطع المياه

أعلنت محافظة الجيزة، عن قيام شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأعمال الصيانة والتطهير لشبكة الصرف الصحي بمنطقة ميت عقبة لارتفاع منسوب مياه الصرف الصحي بالشبكة واحتياج منطقة ميت عقبة لإجراء أعمال التطهير .
وتشير محافظة الجيزة أن الأمر سوف يتطلب قطع المياه لمدة (8) ساعات من الساعة الثانية عشرة ليلاً مساء يوم الجمعة الموافق ٢ / ٢ / ٢٠٢٤ وحتى الساعة الثامنة صباح يوم السبت ٣ / ٢ / ٢٠٢٤ . 
وتنوه محافظة الجيزة  بأن المناطق المتأثرة بانقطاع المياه هي : منطقة ميت عقبة من أول شارع أحمد عرابي حتى شارع جامعة الدول العربية - ومن شارع 26 يوليو حتى الهواري) .
وكلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة شركه مياه الشرب والصرف الصحي بالالتزام بالمواعيد المحددة للأعمال لضخ المياه بصورتها الطبيعية للمناطق المتأثرة. 
كما وجّه المحافظ رئيس حي العجوزة بالمتابعة الميدانية للأعمال والتنسيق مع الشركة المنفذة لإزالة أي معوقات . 
وتوضح محافظة الجيزة بأن شركة مياه الشرب والصرف الصحي سوف تقوم بتوفير سيارات محملة بالمياه النقية الصالحة للشرب لتتحرك في الأماكن المتأثرة وللطوارئ يتم الإتصال بالخط الساخن 125 لتلبية احتياجاتهم فوراً .

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