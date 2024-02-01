الاحتلال يقت.ل فلسطينيا بزعم محاولته تنفيذ عملية دهس في الضفة الغربية

زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس أنه قت.ل مواطن فلسطيني في الضفة الغربية مدعيا أنها حاول تنفيذ عملية دهس.

وقال جيش الاحتلال إن قواته أطلقت النار واعتقلت فلسطينيا مشتبها به بزعم أنه حاول تنفيذ هجوم دهس بالقرب من مدينة الخليل بالضفة الغربية، بحسب ما أوردته صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".

وبحسب الجيش الإسرائيلي، يُزعم أن المشتبه به حاول دهس سيارته بالقوات التي كانت تقوم بـ”نشاط استباقي” بالقرب من الخليل.

ورد الجنود بإطلاق النار مما أدى إلى إصابة السائق ثم تم اعتقاله واقتياده للاستجواب.

ويقول الجيش الإسرائيلي إنه لم يصب أي جندي.