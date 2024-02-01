عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الاحتلال يقت.ل فلسطينيا بزعم محاولته تنفيذ عملية دهس في الضفة الغربية

الاحتلال الإسرائيلي
الاحتلال الإسرائيلي

زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس أنه قت.ل مواطن فلسطيني في الضفة الغربية مدعيا أنها حاول تنفيذ عملية دهس.

وقال جيش الاحتلال إن قواته أطلقت النار واعتقلت فلسطينيا مشتبها به بزعم أنه حاول تنفيذ هجوم دهس بالقرب من مدينة الخليل بالضفة الغربية، بحسب ما أوردته صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".

وبحسب الجيش الإسرائيلي، يُزعم أن المشتبه به حاول دهس سيارته بالقوات التي كانت تقوم بـ”نشاط استباقي” بالقرب من الخليل.

ورد الجنود بإطلاق النار مما أدى إلى إصابة السائق ثم تم اعتقاله واقتياده للاستجواب.

ويقول الجيش الإسرائيلي إنه لم يصب أي جندي.

عملية دهس في الضفة الغربية جيش الاحتلال الإسرائيلي مواطن فلسطيني في الضفة الغربية عملية دهس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أبرد يوم في الشتاء| تحذير عاجل من الأرصاد: منخفض قطبي يضرب مصر

800 جنيه|مفاجأة غير متوقعة في أسعار الذهب..وهذا ثمن عيار 21 الآن

تجار الدولار في ورطة .. بشري سارة للشعب المصري

بعد ارتفاع الأعلاف.. تحرك أسعار الدواجن اليوم الخميس بالأسواق|كم يصل سعر الكيلو؟

«الأصعب قادم والصغرى تحت الصفر».. تحذير عاجل لـ10 فئات بسبب اضطراب الطقس

ماذا فعلت الحكومة للسيطرة على أسعار اللحوم قبل حلول شهر رمضان ؟

سوزي تنتظر السجن.. تسجيل صوتي يكشف حقيقة تريند الشارع اللي وراه

رسمياً.. جوزيه جوميز يوقع مديرا فنيا لـ الزمالك بصحبة 3 مساعدين

موضوعات متعلقة

زيلينسكي يدعو الاتحاد الأوروبي إلى تقديم 5 مليارات يورو مساعدات سنوية لأوكرانيا

سرايا القدس تعلن خوض اشتباكات ضارية مع قوات الاحتلال في خان يونس

الرئاسة الفلسطينية تعلق على قرار حظر دخول أعضاء منظمة التحرير إلى أمريكا

لتجنب حرب إقليمية.. اتصال هاتفي عاجل بين وزير الخارجية العراقي ونظيره السعودي

بيان عاجل من أوبك+ بعد انتهاء اجتماع للجنة المراقبة الوزارية المشتركة

الدفاع الروسية: إسقاط 68 طائرة مسيرة تابعة للجيش الأوكراني خلال 24 ساعة

برشلونة تعلن حالة الطوارئ بسبب موجة جفاف تضرب المدينة ومحيطها

إعلام عبري: نشطاء إسرائيليون يمنعون وصول المساعدات إلى غزة

ترشيحاتنا

بعد الخروج من أمم إفريقيا.. كارتيرون يقترب من تدريب منتخب الجزائر

الزمالك يواصل الصفقات لدعم الفريق ويستعير لاعب سوري شهير

كوكبة من نجوم الفن والغناء في حفل زفاف نجلة عصام كاريكا.. صور

تخفيف مناهج الثانوية العامة للطلاب المدمجين والمكفوفين .. اعرف المقررات المحذوفة

تنبيه عاجل من أكاديمية البحث العلمي بشأن برنامج CRP

عمرها سنة ونص.. شاب ينهي حياة نجلة عمه في سوهاج.. والأب: عيار طايش


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بمعدل وفيات يصل إلى 100%.. علماء يثيرون الجدل بفيروس يشبه كورونا

ما الأطعمة التي يمكن تسخينها في الميكروويف بأمان؟

ما سر لمعان عيون القطط في الظلام؟

تأكل البشر والكلاب.. شاهد الأسماك الأكثر شراسة بالعالم| ليست القرش!

فيديو

عاجل| وقف تسعير الذهب.. ماذا يحدث؟! فيديو

فنيًا وجماهيريًا.. عوامل جعلت الأهلي يتراجع عن صفقة أبوجبل والتعاقد مع علي لطفي|فيديوجراف

العروس ظهرت بإطلالة ملكية.. كواليس حفل زفاف ابنة عصام كاريكا

الأطفال ليسوا أبرياء وسندمر المزيد.. عضو بالكونجرس الأمريكي يدعم الإبادة بغزة| فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد غنيم

محمد غنيم يكتب: باحبك.. باكرهك.. فسحبها من وسطها

هند عصام

هند عصام تكتب: انتقام امرأة عاشقة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: جولة في معرض الكتاب

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: تاريخ معرض الكتاب

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: التنمية المستدامة وعلاقتها بالألبان ومنتجاتها

معتز الخصوصى

معتز الخصوصي يكتب: رجعولنا منتخب الساجدين

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: إخفاق منتخب مصر عرض مستمر

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: "الأونروا".. وسياسة العقاب الجماعي للفلسطينيين!

اﻟﻤﺰﻳﺪ