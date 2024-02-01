زيلينسكي يدعو الاتحاد الأوروبي إلى تقديم 5 مليارات يورو مساعدات سنوية لأوكرانيا

دعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي زعماء الاتحاد الأوروبي إلى الاتحاد في إنشاء صندوق لدعم أوكرانيا ضمن صندوق السلام الأوروبي، بما لا يقل عن 5 مليارات يورو سنويا، لمدة 4 سنوات.

وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في خطابه بالفيديو أمام المشاركين في قمة الاتحاد الأوروبي الخاصة في بروكسل، هذا العام، من الضروري والحاسم إظهار موثوقية أوروبا الكاملة وفعالية قراراتها، بحسب ما أوردته وكالة أوكرينفورم الأوكرانية.

وأشار زيلينسكي إلى أن الهجوم الروسي على أوروبا، والذي بدأته موسكو على الجبهة الأوروبية، أصبح الآن مدعوماً بشريك روسي آخر، وهو على وجه التحديد قذائف المدفعية والصواريخ الباليستية من كوريا الشمالية.