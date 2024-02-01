تكريم محافظة البحر الأحمر في مؤتمر وحدات تيسير الانتقال إلى سوق العمل

أعلن مركز عمليات محافظة البحر الأحمر أن المحافظة حققت إنجازًا مميزًا في مجال تعزيز مبادرات برنامج دعم الأقران. حيث حصلت المحافظة على المركز الثاني كأفضل مبادرات برنامج الدعم في مدرسة الغردقة الصناعية بنات على مستوى المحافظات.

وفي سياق آخر، حققت المحافظة المركز الخامس في فئة الوحدة الفرعية لتيسير الانتقال إلى سوق العمل على مستوى المحافظات. جاء هذا الإنجاز في إطار التعاون الناجح بين وزارة التربية والتعليم ومشروع قوي عاملة مصر، الذي يتلقى تمويلًا من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.

شهدت الفعاليات حضور العديد من الشخصيات البارزة، بما في ذلك الدكتور هشام منير وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحر الأحمر، والمهندس عبيد سعيد مدير عام التعليم الفني. وتم تسليم الجوائز خلال المؤتمر، الذي أقيم في الإسكندرية في الفترة من 31 يناير إلى 3 فبراير 2024.