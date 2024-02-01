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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

البترول تعلن بدء استقبال قراءة الغاز لشهر فبراير 2024

صدى البلد

أعلنت شركة ”بتروتريد“ التابعة لوزارة البترول، عن بدء استقبال قراءة الغاز لشهر فبراير 2024 للوحدات السكنية إلكترونياً من اليوم وحتى يوم 27 من نفس الشهر.

يأتي ذلك تطبيقاً لبرنامج وزارة البترول والثروة المعدنية لـ ”التحوُّل الرَّقمي“ في كافة الخدمات المُقدَّمة للمواطنين، كما يأتي في إطار حرص شركة ” بتروتريد “ على تيسير الخدمات المُقدَّمة بهدف راحة عملاء الشركة مُستخدمي الغاز الطبيعي وتوفيراً لوقتهم وجهدهم.

وتوفِّر الشركة 14 طريقة إلكترونية مختلفة يستطيع من خلالها عُملاء الشركة تسجيل القراءة الشهرية أو دفع فاتورة الغاز الخاصة بوحداتهم السكنية.

14 طريقة إلكترونية لتسجيل قراءة الغاز الشهرية أو دفع الفواتير

1 – من خلال الموقع الإلكتروني للشركة

2 – إبلاغ القراءة لمُحصِّل الشركة لتسجيلها فورياً على ماكينة الـ POS أثناء تحصيل الفاتورة في المناطق المُفعَّل بها الخدمة.

3 – عن طريق المحافظ الإلكترونية.

4 – تطبيق موبايل ماي فوري يمكنكم تحميل التطبيق من المتجر الملائم لهاتفك المحمول.

5 – تطبيق موبايل جوميا

6 – من خلال مكاتب البريد المصري.

7 – من خلال كافة منافذ شركات التحصيل الإلكتروني المنتشرة في أنحاء الجمهورية (فوري ـ مصاري ـ أمان ـ بي ـ خدماتي ـ ضامن).

8 – من خلال (ماكينات الصرف الآلي لبنك مصر و بنك بلوم و بنك الأهلي المتحد).

9 – عن طريق رقم التليفون الأرضي لكل فرع و كلها متاحة على الموقع الإلكتروني للشركة و للمزيد من التفاصيل

10 – الرقم المختصر 17169 من أي موبايل أو تليفون أرضي.

11 – خدمة الرد الصوتي التفاعلي من أي موبايل على 5727 و من أي خط أرضي على 09000727.

12 – من خلال التوجُّه إلى أقرب مكتب من مراكز عملاء بتروتريد الخارجية المنتشرة بالنوادي الرياضية و الكومباوندات و الوزارات و المصالح الحكومية.

13 – من خلال التوجُّه إلى أقرب فرع من فروع الشركة و تسجيل القراءة و دفع قيمة أي فواتير لأي وحدة على مستوى الجمهورية.

14 – الفروع المُميكنة .. وتتيح خدمات قراءة الغاز ودفع الفواتير على مدار الـ 24 ساعة وطوال أيام الأسبوع.

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