وزير الخارجية البريطاني يلتقي برئيس الوزراء اللبناني لإجراء محادثات حول التوترات الحدودية

عقد وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون اجتماعاً مع رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي في بيروت لمناقشة استراتيجيات نزع فتيل التوترات المتصاعدة على طول الحدود اللبنانية الإسرائيلية.

وبحث الزعيمان خلال اللقاء "سبل استعادة الهدوء في جنوب لبنان، والحلول السياسية والدبلوماسية اللازمة"، بحسب ما ذكر مكتب رئيس الوزراء اللبناني.

وتأتي زيارة كاميرون وسط سلسلة من الزيارات الدبلوماسية التي قام بها زعماء غربيون إلى لبنان، مما يعكس المخاوف من أن الصراع الدائر في غزة قد يؤدي إلى مواجهة إقليمية أوسع تشمل حلفاء إيران.

وشهدت الحدود اللبنانية الإسرائيلية تبادلات متكررة بين إسرائيل وجماعة حزب الله المدعومة من إيران منذ 7 أكتوبر. واشتبك الجانبان في إطلاق نار عبر الحدود، أحيانًا عدة مرات في اليوم، مما أدى إلى نزوح عشرات الآلاف من الأشخاص على كلا الجانبين. الأطراف وتزايد المخاوف من تصعيد الصراع.