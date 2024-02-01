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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

23 مليون جنيه.. وزير الشباب يفتتح حمام سباحة وملعبا قانونيًا وخماسيًا بالعاشر

صدى البلد

افتتح الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة اليوم فى ثاني جولاته الافتتاحية والتفقدية بمحافظة الشرقية العديد من المشروعات الاستثمارية والتي تم تنفيذها ومنها حمام سباحة نصف اولمبي وملعب قانوني وملعب خماسي لكرة القدم  بتكلفة اجمالية تبلغ ٢٣ مليون جنيه. 


كما تفقد وزير الشباب اثناء جولته مركز النسور والتى تنفذه الوزارة من خلال الإدارة المركزية للتنمية الرياضية وهو مركز خاص بتدريبات  اللياقة البدنية .


كما تضمنت الجولة تفقد صبحي لتصفيات دوري مراكز شباب مصر بالعاب  الكرة الخماسية وتنس الطاولة ، كما قام وزير الشباب بزيارة معسكر  الجوالة والكشافة ، وشاهد وزير الرياضة عرض فنى قدمه اولادنا من ذوي الهمم .


وتفقد وزير الشباب مشروع الرواق الازهري والتى تنفذه الوزارة من خلال الادارة المركزية لتنمية النشء وتفقد ايضا معرض منتجات البردي للنشء وقام بافتتاح مشغل ضمن انشطة المساحات الآمنة والتى تنفذه وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية لتمكين الشباب ، وانهي وزير الشباب والرياضة جولته بمركز التنمية الشبابية بحضور ورشة " قيم وحياة "

وأوضح  وزير الشباب والرياضة الى ان  مركز التنمية الشبابية بالعاشر من رمضان يتميز بوجود المساحات الكبيرة والتى استطعنا ان نوفر العديد من المشروعات الاستثمارية  والتى ستخدم قطاع كبير من الشباب والاسر المصرية بمدينة العاشر من رمضان .


واضاف صبحي اننا نعمل خلال السنوات الماضية على تحويل مراكز التنمية الشبابية الى مراكز خدمات مجتمعية شاملة لتقديم كافة الأنشطة الرياضية والشبابية والفاعليات وأيضا تقديم العديد من الورش التى تساعد هؤلاء الشباب على ان يكونوا مؤهلين للعمل بالسوق المصري .


وطالب الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة مسؤلين مركز التنمية الشبابية بضرورة وضع  وايجاد آليات جديدة لتوفير العديد من  الموارد الذاتية للمركز وذلك للإنفاق منها على تطوير الخدمات المقدمة والأنشطة والمشروعات  التى تم تنفيذها داخل المركز .


وعلى هامش جولته أيضا قام وزير الشباب والرياضة  بافتتاح القاعة الرقمية بمركز التعليم المدني بالعاشر من رمضان والذي يشرف على تنفيذه الادارةالمركزية لتمكين الشباب.


واكد وزير الشباب والرياضة ان الوزارة حريصة كل الحرص على الاهتمام بالتطوير والشباب المصري وذلك ايضا  يأتى ضمن ما توليه القيادة السياسية وبناء على توجيهات فخامة رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي من اهتمام بملف البناء في البشر والاستثمار بالشباب ورفع الكفاءة المؤسسية بكافة أجهزة الدولة .


وأضاف صبحي أن الوزارة يسعدها أن تضع كل امكانيتها لخدمة الشباب المصري  وتأهيله .


تواجد بالجولة الافتتاحية لفيف من قيادات وزارة الشباب والرياضة ومدير مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الشرقية.

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