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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

روسيا تتهم أمريكا بالتخطيط لنشر أسلحة نووية في بريطانيا

صدى البلد

في تطور حديث، اتهمت روسيا الولايات المتحدة بالتخطيط لنشر أسلحة نووية في المملكة المتحدة، مؤكدة أن مثل هذه الخطوة من شأنها أن تساهم في "دائرة لا نهاية لها من التصعيد". على الرغم من أن التقارير تشير إلى أن قاعدة سلاح الجو الملكي البريطاني في لاكينهيث، وهي قاعدة سوفولك الجوية، تخضع للتجديد لاستيعاب الأسلحة الأمريكية، إلا أن المملكة المتحدة والولايات المتحدة لم تؤكدا هذه الادعاءات رسميًا.

ورفض سيرجي ريابكوف، نائب وزير الخارجية الروسي المسؤول عن الحد من الأسلحة، فكرة أن مثل هذا النشر سيكون بمثابة رادع لروسيا. وفي تصريح لروسيا اليوم، حث ريابكوف الولايات المتحدة على وقف ما وصفها بـ”دائرة التصعيد التي لا نهاية لها”.

وفقاً للباحثين في اتحاد العلماء الأمريكيين (FAS)، تستضيف خمس دول تابعة لحلف شمال الأطلسي (بلجيكا، وألمانيا، وإيطاليا، وهولندا، وتركيا) حالياً ما يقرب من 100 سلاح نووي تكتيكي أمريكي عبر ست قواعد. في حين يشير تقرير إلى تجديد قاعدة سلاح الجو الملكي البريطاني في لاكينهيث للتخزين المحتمل، تظل المملكة المتحدة والولايات المتحدة صامتتين بشأن هذه المسألة.

وفي تصريحات منفصلة، أوضح ريابكوف أن روسيا ليس لديها أي نية لنشر أسلحة نووية خارج بيلاروسيا. وعلى الرغم من أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ذكر نقل أسلحة نووية تكتيكية إلى بيلاروسيا العام الماضي، إلا أن التقرير الذي نشرته سكاي نيوز الربريطانية، أشارت إلى عدم وجود أدلة قاطعة تدعم هذا الادعاء.

وذكر ريابكوف أن نشر أسلحة نووية تكتيكية في بيلاروسيا يهدف إلى مواجهة ما تعتبره روسيا أنشطة عدوانية وتهديدية متزايدة من قبل حلف شمال الأطلسي بقيادة الولايات المتحدة.

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