تحطيب وليالى ذكر وتواشيح بمولد سيدى أحمد بن الإدريس بالأقصر|شاهد

مولد سيدى السيد أحمد الإدريسي بجنوب الأقصر، يحتفل به الأهالى كل عام فى هذا التوقيت، ويتم فيه الكثير من العادات والتقاليد واحتفالات فى كل مكان، ومن أهم أوجه الاحتفال لعبة التحطيب وليالى الذكر، وأخيرا العزف والغناء على الربابة.

وشهدت قرية الدير شرق مركز اسنا جنوب محافظة الاقصر اليوم الخميس الاحتفال بالليلة الختامية بمولد سيدى احمد بن ادريس .

وبدء الاهالى منذ الصباح الباكر بزيارة مقام سيدى احمد ابن ادريس للزيارة والتبرك، وتناول واجب الضيافة ، وبعد صلاة العصر بدأت حلقات لعبة التحطيب على انغام المزمار البلدى .

وقدم موقع “ صدى البلد” بثا مباشر اثناء الاحتفالات بالمولد وحلقة التحطيب وسط فرحة وبهجة من جميع الاهالى .

وفى المساء بدأت عشرات من حلقات الذكر والمديح والتواشيح الدينية بجميع أنحاء القرية والليالي القرآنية، وفيض من الروحانيات ومن المقرر ان يقام فى اليوم الثاني من الإحتفالية، سباق الخيول فى الصباح الباكر وسط حضور حاشد وتكدسات من الأطفال والشباب من كافة القري ، ثم الإعلان عن الفوز بنتيجة السباق وتكريم الخيل الفائز وصاحبة فى نهاية سباق الخيل.

جدير بالذكر أن الاحتفال بمولد السيد أحمد الإدريسي يقام سنويا فى ثلاثة بلاد بمركز إسنا ومركز الزينية ومركز البياضية، وأن أحمد بن إدريس الإدريسي يصل نسبه إلى الإمام الحسن بن علي “رضي الله عنه وأرضاه”، وولد فى مدينة فاس المغربية، عام 1750 ميلادية تقريباً.

IMG20240201155324

IMG20240201155321

IMG20240201155311

IMG20240201155303

IMG20240201155301

IMG20240201155245