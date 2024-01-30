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رئيس التحرير
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تعليم

مستشار وزير التعليم العالي: جامعة طيبة التكنولوجية حققت نجاحات ومستوى متقدما رغم حداثتها

صدى البلد

استقبل الدكتور عادل زين الدين محمد موسى، رئيس جامعة طيبة التكنولوجية، بمقر الإدارة المركزية للجامعة، الدكتور أحمد الصباغ، مستشار وزير التعليم العالي للتعليم التكنولوجي، لمتابعة سير العملية التعليمية في الجامعة.

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وتفقد مستشار وزير التعليم العالي، معامل وورش الجامعة، والمسرح والسكن الجامعي، والكافيتريا والمطعم، كما تفقد مشروعات طلاب برنامج الصناعات الخشبية، ورافقه خلال الجولة، الدكتور عادل زين الدين، رئيس الجامعة، والأستاذ أحمد الفاضل، أمين عام الجامعة، والمهندس أحمد رمضان، مسئول الإدارة الهندسية بالجامعة.

وأعرب الدكتور أحمد الصباغ، عن سعادته بما شاهده من تنسيق حضري وبناء معماري للجامعة وتقسيم متوازن لاحتياجات الطلاب واحتياجات البرامج الدراسية والتي صممت وفقا لخدمة المنطقة، مثل كلية تكنولوجيا الخدمات الفندقية والسياحية والتي تضم برامج لخدمة القطاع السياحي، وكذلك برامج كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة، لخدمة القطاع الصناعي والغذائي في المنطقة.

وأشاد مستشار وزير التعليم العالي، بالمستوى التعليمي والتدريبي المتقدم لطلاب الصناعات الخشبية، رغم حداثة الجامعة، والتي لم تتجاوز الثلاثة فصول دراسية إلا أن المستوى الطلابي يعكس مدى سرعة التعلم والتدريب التكنولوجي المتميز بالجامعة.

وأوضح الصباغ أن هدف الزيارة جاء في الأساس لتفقد معامل وورش الجامعة التي جرى توريدها وبحث احتياجات الجامعة من كل ما يلزم، مؤكدا أن وزارة التعليم العالي لا تألو جهدا في توفير كل الدعم لجامعة طيبة التكنولوجية في كل ما تحتاجه، لافتا إلى أنه جرى حل بعض المشكلات اللوجستية بالجامعة مثل مشكلة الكهرباء.

ووجه الشكر للدكتور عادل زين الدين، رئيس الجامعة، لما حققته الجامعة من إنجازات في ظل قيادته النشيطة لها من الناحية الطلابية وخدمة المجتمع والمنطقة التي توجد بها الجامعة والتواصل الجيد والفعال مع المجتمع الصناعي والسياحي المحيط بالجامعة.

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