«التموين تطلق القافلة 14».. مصر تواصل جهودها في دعم الشعب الفلسطيني | تفاصيل

تستمر مصر في جهودها لتوفير الدعم لـ الشعب الفلسطيني وقطاع غزة، وتسعى دائما لتوفير المساعدات وإدخال شاحنات المساعدات، بالرغم من التعنت الإسرائيلي.







التموين تطلق القافلة 14 من المساعدات إلى قطاع غزة





أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية ممثلة في اللجنة العامة للمساعدات الأجنبية عن إطلاق القافلة رقم (١٤) من المساعدات الإغاثية العاجلة إلى قطاع غزة، وذلك بالتعاون مع هيئة الإغاثة الكاثوليكية، اليوم الأحد الموافق ٩ نوفمبر٢٠٢٥.وتُعد القافلة رقم "١٤" أول قافلة إغاثية مصرية من لجنة المساعدات تنطلق بعد توقيع إتفاق وقف إطلاق النار، وتضم القافلة 40 شاحنة، محمّلة بكميات ضخمة من مستلزمات النظافة العامة والشخصية والتي تكفي لحوالي 13000 أسرة.القافلة 68 من زاد العزة من مصر إلى غزة



وأكد عوض الغنام مراسل قناة إكسترا نيوز من معبر رفح البري، أن القافلة 68 من قوافل زاد العزة انطلقت من الأراضي المصرية باتجاه قطاع غزة، في إطار الدعم الإنساني المستمر الذي تقدمه مصر للشعب الفلسطيني.



الهلال الأحمر يدفع بـ 280 ألف سلة غذائية ومستلزمات إغاثية





أطلق الهلال الأحمر المصري، صباح اليوم الباكر، قافلة «زاد العزة.. من مصر إلى غزة» الـ68، والتي تحمل عددًا من شاحنات المساعدات الإنسانية العاجلة في اتجاه قطاع غزة، وذلك في إطار جهوده المتواصلة كآلية وطنية لتنسيق المساعدات إلى غزة.



حملت قافلة «زاد العزة» في يومها الـ68 أطنانًا من المساعدات الإنسانية العاجلة، والتي تضمنت نحو 280 ألف سلة غذائية، و185 طن دقيق، وأكثر من 2700 طن مستلزمات طبية وإغاثية ضرورية يحتاجها القطاع، وأكثر من 1200 طن مواد بترولية، ويأتي ذلك في إطار الجهود المصرية لتقديم الدعم الغذائي والإغاثي لأهالي غزة.