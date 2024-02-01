مصدر أمني ينفي اقتراب التوصل مع إسرائيل لاتفاق حول رفح ومحور فيلادلفيا

نفى مصدر أمني رفيع المستوى لفناة لقاهرة الإخبارية ما تم تداوله حول اقتراب التوصل مع إسرائيل لاتفاق حول رفح ومحور صلاح الدين "فيلادلفيا" أو تركيب أي وسائل تكنولوجية بالمحور، حسبما افادت قناة “ القاهرة الإخباية” في خبر عاجل.

كما نفى مصدر أمني رفيع المستوى للقاهرة الإخبارية وجود أي ترتيبات أمنية جديدة بشأن محور صلاح الدين "فيلادلفيا".

وفي سياق متصل، أكد الملك عبدالله الثاني عاهل الأردن، ضرورة التوصل لوقف فوري لإطلاق النار في غزة، وحماية المدنيين العزل.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه من رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، اليوم الخميس.

ودعا العاهل الأردني الى تكثيف الجهود لضمان إيصال المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى قطاع غزة بشكل كاف ومستدام، معربا عن تقديره لجهود كندا في تقديم المساعدات إلى القطاع.