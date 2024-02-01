مساعد وزير الخارجية الأسبق: تحركات جادة للتوصل إلى هدنة طويلة في غزة

قال السفير حسين هريدي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن هناك تحركات جادة من أجل التوصل إلى هدنة في قطاع غزة أطول بكثير من الهدنة الأولى.

وأضاف السفير حسين هريدي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم"، المُذاع عبر فضائية "دي إم سي": "انعقاد مجلس الأمن الدولي لبحث الحكم الذي صدر عن محكمة العدول الدولية ضد إسرائيل قوة دفع كبيرة معنوية وسياسية لنضال الشعب الفلسطيني".

وأشار السفير حسين هريدي، إلى أن "قرارات محكمة العدل الدولية ضد إسرائيل ستترك آثار على الرأي العام الدولي"، موضحا أن "الغالبية العظمى من الشعوب حاليا تتعاطف مع الشعب الفلسطيني".

