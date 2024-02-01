"اتعلم قبل ما يتعلم عليك".. خبير يكشف الطريقة الصحيحة للمذاكرة لطلاب الثانوية العامة

قدم الخبير التربوي وأستاذ مادة التاريخ بالثانوية العامة أحمد الشاعر بعض النصائح لطلاب المدارس خاصة طلاب الثانوية العامة للتأهيل للامتحانات و العودة للتركيز بالدراسة بداية الفصل الدراسي الثاني .

و صرح الخبير التربوي " أحمد الشاعر " انه يجب علي الطالب ان يكون علي دراية بمشغولياته اليومية من المدرسة و المذاكرة و حل الامتحانات و غيرها و ترتيب يومه بما يتناسب معه و ان يعي أهمية الدراسة والتعليم بصفة عامة وأهمية المرحلة الثانوية بصفة خاصة .

و تابع الشاعر ، أن الاستعداد للفصل الدراسي الثاني لطالب الثانوية العامة له طابعه الخاص فيجب أن يبدأ الطالب ذلك بمراجعة ما درسه من منهج بكافة المواد خلال الفصل الدراسي الأول و بعد ذلك يبدأ بحل الامتحانات للإلمام الكامل بهذه الجزئيات من المنح .



و نوه الشاعر إلي أنه بعد الانتهاء من حل الامتحانات يجب على الطالب أن يبدأ بمتابعة دروسه و مذاكرتها يوميا فور دراستها و عدم تركها تتراكم عليه قائلا " اتعلم قبل ما يتعلم عليك "، حيث ينصح الطلاب أن يتابعوا دروسهم أولا بأول قبل تراكمها وتركها تتسبب في الضغط النفسي علي الطالب و تسبب له حالة من اليأس .



كما طالب الطلاب بتغيير الطريقة المستخدمة في المذاكرة لأنها لها أثر مفيد جداً لتحفيز العقل وزيادة الانتباه والاهتمام بالمادة المراد دراستها، ويمكن استخدام خرائط المفاهيم والرسوم البيانية والصور والألوان لتنظيم المعلومات وتوضيح العلاقات بينها بشكل أكثر فعالية، كما يمكن استخدام تقنيات تعلم جديدة مثل تقنيات الذكاء الاصطناعي وتطبيقات التعلم الآلي لتحسين العملية التعليمية.