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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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حوادث

عفو طبي.. تفاصيل الإفراج عن نجل مالك هايبر في دهس 4 شباب |خاص

صدى البلد

أكد محمود فيصل محامي أسرة كريم الهواري، نجل رجل الأعمال محمد الهواري مالك هايبر وان، المتهم في دهس ٤ شباب بالشيخ زايد أنه تم الإفراج عن كريم. 

وأوضح المحامي في تصريح خاص لـ"صدى البلد" أن كريم الهواري أفرج عنه بعفو طبي بعد الحكم عليه بالسجن المشدد 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه، وإثبات تنازل ورثة المجني عليهم عن الادعاء المدني في القضية.

وكانت محكمة الجنايات قضت حضوريًا، بمعاقبة كريم الهواري بالسجن المشدد 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه، وإثبات تنازل ورثة المجني عليهم عن الادعاء المدني.
 

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وأمر النائب العام، السابق بإحالة المتهم كريم الهواري محبوسًا إلى محكمة الجنايات المختصة؛ لمعاقبته عما اتُّهم به من جناية إحرازه جوهر الكوكايين المخدِّر بقصد التعاطي، وتسببه خطأً في وفاة أربعة، منهم ثلاثة أطفال، وكان ذلك ناشئًا عن إهماله ورعونته وعدم احترازه، وعدم مراعاته للقوانين واللوائح والأنظمة بقيادته سيارة بسرعة هائلة جاوزت السرعة المقررة قانونًا تحت تأثير تعاطي المادة المخدّرة المشار إليها وأخرى مُسْكرة، دونَ مراعاته المسافة بينه وبين سيارة المجني عليهم، فصدمها من الخلف مطيحًا بها، فحدثت إصابتهم التي أودت بحياتهم، فضلًا عن اتهامه بجُنحٍ أخرى.

وكانت النيابة العامة أقامت الدليل قِبَل المتهم من شهادة ستة شهود، منهم اثنان رأيا الحادث على نحو ما انتهت إليه تحقيقات النيابة العامة، وثالث سجلت آلة مراقبة خاصَّة به مجريات الحادث على ذات الصورة، وضابط الشرطة الذي تلقى إخطار الحادث وتولى فحصه، وآخر أجرى التحريات حوله، والطبيبة الشرعية التي فحصت العينة المأخوذة من المتهم، فضلًا عما ثبت للنيابة العامة من مشاهدة مقطع تصوير الحادث المقدم من الشاهد المذكور، وما ثبت من معاينتها لموقع آلة المراقبة التي سجلت هذا المقطع، وما ثبت كذلك من معاينتها مسرح الحادث، وما انتهى إليه تقرير الإدارة المركزية للمعامل الكيماوية بمصلحة الطب الشرعي من احتواء العينات المأخوذة من المتهم على الكوكايين والكحول الإيثيلي.

محكمة الجنايات الشيخ زايد دهس ٤ شباب

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