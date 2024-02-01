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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

الخشت: منظومة الأخلاق الحالية يجب أن تتغير

الخشت
الخشت

قال الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة، إن منظومة الأخلاق الحالية يجب أن تتغير ولكن ليس على طريقة الوعظ وبالطرق التقليدية، مؤكدًا أن أخلاق التقدم هي الأساس الذى لا يقوم بدونه أى مشروع نهضوى كبير لتحقيق التقدم الحضاري والثقافي والاقتصادي والسياسي الذى يصنع مجتمع الرفاه، لافتًا الى أن منظومة الأخلاق في أوروبا تغيرت مع مارتن لوثر المصلح الديني.

وأوضح الخشت، خلال حواره مع الإعلامية الدكتورة درية شرف الدين المذاع على الفضائية المصرية، أن أسباب تخلفنا ترجع في المقام الأول إلى سيادة أخلاق التخلف المسيطرة على سلوك البعض والتدين الزائف الذى يحكم التعاملات الإنسانية والتجارية، وعلينا أن نغير هذه المنظومة بأخلاق التقدم.

كما أوضح الخشت، أن مفهوم الدولة تطور عبر العصور من الإمبراطورية والمملكة والخلافة، وأقواها هي الدولة الوطنية مثل مصر التي بدأت هذا المفهوم من قبل قيادة مينا موحد القطرين، لافتًا إلى أن مفهوم الدولة الوطنية يتشكل من 3 مبادئ هي الإقليم والشعب والحكومة، ومن ثم فهو مفهوم مضاد للجماعات المتطرفة التي تريد إلغاء مفهوم الوطن، فليس الوطن لدى هذه الجماعات سوى الانتماء الى الطائفة أو الجماعة أو المذهب.

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