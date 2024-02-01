وقف شامل للعدوان.. حركة حماس تكشف عن شروطها لتبادل الأسرى مع الاحتلال

كشفت مصادر داخل الفصائل الفلسطينية شروط حركة المقاومة الفلسطينية حماس لتبادل الأسرى.

و تمثلت الشروط في وقف شامل للعدوان وانسحاب كامل لقوات الاحتلال من غزة وتأمين الإيواء للنازحين وإعادة الإعمار ورفع الحصار وإنجاز عملية تبادل جدية للأسرى.

وكان القيادي في حركة حماس أسامة حمدان قد اكد انه لا يمكن الحديث عن التوصل إلى اتفاق حتى اللحظة، مضيفا " وما زلنا في البدايات.

وكان المتحدث باسم الخارجية القطرية الدكتور محمد الأنصاري أكد ان "إسرائيل" وافقت على مقترح وقف إطلاق النار ولدينا تأكيد إيجابي أولي من حماس.

اكد المتحدث باسم الخارجية القطرية الدكتور محمد الأنصاري ان اجتماع باريس توصل إلى مقترح تم تقديمه إلى الطرف الإسرائيلي ونحن بانتظار رد حركة حماس عليه

وذكر المتحدث باسم الخارجية القطرية قائلا : أساس مقترح باريس يتعلق بطبيعة الهدنة الإنسانية القادمة والعمل ما زال جاريا على بعض التفاصيل

وأضاف المتحدث باسم الخارجية القطرية: علينا الدفع قدما وبشكل قوي لإنهاء الصراع في قطاع غزة

وتابع المسؤول القطري : كلا الطرفين اتفق على الجوهر الذي يمكن أن يقود الهدنة الإنسانية القادمة ونأمل أن يتم الأمر خلال أسابيع

وأتم الأنصاري تصريحاته قائلا : الطرفان اتفقا على الجوهر الذي يمكن أن يقود للهدنة الإنسانية القادمة ونأمل أن يتم الأمر خلال أسابيع

