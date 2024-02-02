عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

أمطار وثلوج .. 4 أكلات تساعدك على التدفئة

تدفئه الجسم
تدفئه الجسم

حذرت هيئة الأرصاد من استمرار حالة عدم استقرار الطقس يوم الجمعة الموافق 2 فبراير، خاصة على السواحل الشمالية وفي محافظة البحيرة، وتكون الفرصة مهيأة لسقوط أمطار متوسطة وغزيرة، وتكون مصحوبة برعد على بعض المناطق بالمحافظة.

txt

مش غالي .. سعر فستان منى زكي في السعودية يثير ضجة

txt

بمجوهرات ملفتة .. يارا تخطف الأنظار بإطلالة أنيقة| شاهد

أكلات تساعدك على تدفئة الجسم

عندما يبدأ برد الشتاء، يمكنك تزويد جسمك بأطعمة معينة تساعد على رفع درجة حرارة جسمك وتجعلك تشعر بالدفء، إن تناول الأطعمة التي تزيد من حرارة الجسم يمكن أن يقلل من القشعريرة، مما يجعلك تشعر بمزيد من الراحة والدفء والراحة.

1- الموز

تناول الموز في الشتاء فهو مليء بالمغنيسيوم وفيتامين ب، تساعد هذه العناصر الغذائية الغدة الدرقية والغدد الكظرية على العمل بشكل صحيح، هذه الغدد مسؤولة عن تنظيم درجة حرارة الجسم، خاصة في الطقس البارد، أضف الموز إلى حبوب الإفطار أو تناوله مع زبدة اللوز كوجبة خفيفة بعد الظهر.

2- العدس

تستهلك الحبوب الكاملة والكربوهيدرات المعقدة مثل العدس طاقة أكبر لتكسيرها مقارنة بالأطعمة البسيطة والمعالجة مثل الخبز الأبيض أو الوجبات السريعة، نظرًا لأن الجسم يعمل لفترة أطول لهضم الكربوهيدرات المعقدة، فقد يؤدي ذلك إلى زيادة حرارة الجسم مع إعطاء فائدة إضافية تتمثل في الشبع أو الشعور بالشبع لفترة أطول، وأكدت دراسة نشرت في مجلة التغذية أن توليد الحرارة يزداد بعد تناول الشخص وجبة غنية بالكربوهيدرات.

3- اللحوم الحمراء

إن إضافة الأطعمة الغنية بالحديد يمكن أن يدفئك، التزمي بتناول الأطعمة قليلة الدهون المشبعة والتي تعمل على زيادة حرارة الجسم مثل اللحوم الحمراء.

4- الزنجبيل

الزنجبيل هو نوع من التوابل الصحية التي تعزز توليد الحرارة في الجسم، علاوة على ذلك، فإن هذا الزنجبيل يقلل من آلام الجوع، ويساعد على الهضم، ويحارب الالتهابات، يمكنك إضافة الزنجبيل إلى الحساء والمقبلات وغيرها من الأطعمة التي تزيد من حرارة الجسم.

الطقس البارد الغدة الدرقية الكربوهيدرات المعقدة اللحوم الحمراء الوجبات السريعة برد الشتاء هيئة الأرصاد حرارة الجسم حرارة جسمك درجة حرارة الجسم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد قرار البنك المركزي .. مصطفى بكري يعلن خبرًا عاجلًا بشأن الدولار

خسائر قناة السويس تتزايد.. صندوق النقد يعلن تفاصيل زيادة القرض إلى مصر

قبل تطبيقها الشهر المقبل| تفاصيل الزيادة الجديدة في قانون الإيجار القديم.. بشرى

عفو طبي.. تفاصيل الإفراج عن نجل مالك هايبر|خاص

وصلت 400 جنيه| سر ارتفاع أسعار اللحوم.. ومفاجأة سارة في مارس

البنك المركزي يرفع سعر الفائدة 2% على الإيداع والإقراض

أمطار ورياح وثلوج وانخفاض درجات الحرارة.. والأرصاد تصدر تحذيرات عاجلة

الأرصاد تكشف موعد تحسن أحوال الطقس وارتفاع درجات الحرارة

موضوعات متعلقة

4 أبراج بارعة في الإنترفيو لشغل جديد.. أنت منهم؟

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الخميس 1 فبراير 2024 صحيا ومهنيا وعاطفيا

تخطت المليون جنيه.. سعر إطلالة هيفاء وهبي يثير الجدل| شاهد

سعر خرافي.. فستان دينا الشربيني يشعل السوشيال ميديا

فستان مميز .. الصور الأولى من حفل زفاف ابنة عصام كاريكا |شاهد

فستان ضيق .. إطلالة زوجة عفرتو تخطف الأنظار في حفل زفافهما |شاهد

نادر والنساء أكثر عرضة له.. معلومات صادمة عن مرض سيلين ديون

بمكياج هادئ.. عبير صبري تستعرض جمالها بإطلالة ناعمة |شاهد

ترشيحاتنا

الداخلية تحذر من القيادة على هذه الطرق

حكم الإسراع في الصلاة خوفا من دخول وقت الثانية.. أمين الفتوى يجيب

رحلات عمرة وسياحة وتنقل بين المحافظات.. شركة السوبرجيت تقدم أعلى مستويات الخدمة

أمطار وثلوج .. 4 أكلات تساعدك على التدفئة

أوبك+ ستنظر في التخفيضات الطوعية أوائل مارس

أول إنسان يحصل على الشريحة الدماغية.. هذا ما حدث له؟


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فيديو يثير ضجة على مواقع التواصل لانتشار دبابات بدولة أجنبية.. ما القصة؟

الأول أنهي حياة طفليه والثاني أمه..تعرف على نهاية شابين صينيين تصدرا الترند

لسبب ولا أغرب حظر الاستحمام في إحدى الدول..تفاصيل

هاف ستوماك .. أسما شريف منير بإطلالة مثيرة للجدل

فيديو

تبليط الهرم الأصغر.. جدل يجتاح السوشيال بسبب تغليف منكاورع.. ورد حاسم من الخبراء

تؤدي إلى الوفاة.. جمال شعبان يحذر الشباب من انتشار الجلطات

أسعار اللحوم والسر وراء ارتفاعها

موعد انتهاء إجازة منتصف العام وعودة الدراسة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

غادة جابر

د. غادة جابر تكتب: وقف تمويل الأونروا تبرير لمجـ ازر إسرائيل

سلامة عمر

سلامة عمر يكتب: أنهلك وفينا الصالحون؟!

مني أحمد

منى أحمد تكتب: صوت الوطن

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: هاني شنودة والشغف بالموسيقي والثقافة

محمد غنيم

محمد غنيم يكتب: باحبك.. باكرهك.. فسحبها من وسطها

هند عصام

هند عصام تكتب: انتقام امرأة عاشقة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: جولة في معرض الكتاب

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: تاريخ معرض الكتاب

اﻟﻤﺰﻳﺪ