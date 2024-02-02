أمطار وثلوج .. 4 أكلات تساعدك على التدفئة

حذرت هيئة الأرصاد من استمرار حالة عدم استقرار الطقس يوم الجمعة الموافق 2 فبراير، خاصة على السواحل الشمالية وفي محافظة البحيرة، وتكون الفرصة مهيأة لسقوط أمطار متوسطة وغزيرة، وتكون مصحوبة برعد على بعض المناطق بالمحافظة.

أكلات تساعدك على تدفئة الجسم

عندما يبدأ برد الشتاء، يمكنك تزويد جسمك بأطعمة معينة تساعد على رفع درجة حرارة جسمك وتجعلك تشعر بالدفء، إن تناول الأطعمة التي تزيد من حرارة الجسم يمكن أن يقلل من القشعريرة، مما يجعلك تشعر بمزيد من الراحة والدفء والراحة.

1- الموز

تناول الموز في الشتاء فهو مليء بالمغنيسيوم وفيتامين ب، تساعد هذه العناصر الغذائية الغدة الدرقية والغدد الكظرية على العمل بشكل صحيح، هذه الغدد مسؤولة عن تنظيم درجة حرارة الجسم، خاصة في الطقس البارد، أضف الموز إلى حبوب الإفطار أو تناوله مع زبدة اللوز كوجبة خفيفة بعد الظهر.

2- العدس

تستهلك الحبوب الكاملة والكربوهيدرات المعقدة مثل العدس طاقة أكبر لتكسيرها مقارنة بالأطعمة البسيطة والمعالجة مثل الخبز الأبيض أو الوجبات السريعة، نظرًا لأن الجسم يعمل لفترة أطول لهضم الكربوهيدرات المعقدة، فقد يؤدي ذلك إلى زيادة حرارة الجسم مع إعطاء فائدة إضافية تتمثل في الشبع أو الشعور بالشبع لفترة أطول، وأكدت دراسة نشرت في مجلة التغذية أن توليد الحرارة يزداد بعد تناول الشخص وجبة غنية بالكربوهيدرات.

3- اللحوم الحمراء

إن إضافة الأطعمة الغنية بالحديد يمكن أن يدفئك، التزمي بتناول الأطعمة قليلة الدهون المشبعة والتي تعمل على زيادة حرارة الجسم مثل اللحوم الحمراء.

4- الزنجبيل

الزنجبيل هو نوع من التوابل الصحية التي تعزز توليد الحرارة في الجسم، علاوة على ذلك، فإن هذا الزنجبيل يقلل من آلام الجوع، ويساعد على الهضم، ويحارب الالتهابات، يمكنك إضافة الزنجبيل إلى الحساء والمقبلات وغيرها من الأطعمة التي تزيد من حرارة الجسم.