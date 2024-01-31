تخطت المليون جنيه.. سعر إطلالة هيفاء وهبي يثير الجدل| شاهد

حرصت الفنانة هيفاء وهبي على مشاركة الجمهور بمجموعة صور جديدة عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات انستجرام.

وتألقت هيفاء وهبي بإطلالة جذابة، مرتدية فستان فوق الركبة بأكمام، باللون الأسود والبرتقالي، وانتعلت حذاء ذا كعب عالي باللون الأسود يلفت الأنظار.

وحملت الإطلالة توقيع دار الأزياء العالمية Paco rabane وقد بلغ سعرها حوالي 1200 دولار أي حوالي 90 الف جنيه.

كما حملت حقيبة صغيرة الحجم باللون البرتقالي متناسقة مع الإطلالة، حملت توقيع دار الأزياء العالمية Hermes ووصل سعرها 28 الف يورو أي 930 الف جنيه.

وتركت هيفاء وهبي خصلات الشعر المموج أعلى الكتف بطريقة مميزة، واستكملت إطلالتها بنظارة شمسية على احدث صيحات الموضة.

وأثارت هيفاء وهبي الجدل بهذه الإطلالة، وجاء تعليق الجمهور عليها « إطلالة بسيطة لكن غالية اوي ».

هيفاء وهبي