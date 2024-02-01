4 أبراج بارعة في الإنترفيو لشغل جديد.. أنت منهم؟

تُظهر بعض مواليد الأبراج حماسًا حقيقيًا وتتواصل بشكل فعال عندما تتقدم لوظيفة جديدة، ثقتهم واستعدادهم يفوزان على من يجري معهم المقابلة.

فإن بعض الأبراج تمكنت من المرور خلال هذا الوقت العصيب للأعصاب بثقة هادئة في النفس تلقي بسحر آسر على أصحاب العمل المحتملين، يرى هؤلاء الأشخاص أن الثقة لا تتعلق فقط بعرض المهارات، إنها طريقتهم في تقديم أنفسهم كمحترفين قادرين ومتماسكين.

برج الأسد

غالبًا ما يُنظر إلى برج الأسد على أنهم أشخاص يتمتعون بالكاريزما ويحبون تكوين صداقات، تميل هذه العلامات النارية إلى أن يكون لها حضور قوي وتكون مريحة في دائرة الضوء. عندما يتعلق الأمر بالمجال المهني، فإنهم يرون أن الممارسة تبني اليقين، لذا، فإنهم يحبون إجراء مقابلات وهمية مع صديق أو مدرب مهني للمساعدة في تحسين إجاباتهم وطريقة توصيلهم.

برج القوس

عادةً ما يُعرف مواليد برج القوس بنظرتهم الإيجابية، تعتقد هذه العلامات النارية أن الإشارات غير اللفظية تلعب دورًا مهمًا في نقل الثقة بالنفس، ولذلك، فإنهم يصرون على الحفاظ على التواصل البصري وتقديم مصافحة قوية لمن حولهم، يركز مواليد برج القوس أيضًا على الجلوس بشكل مستقيم وتجنب العادات العصبية مثل التململ أو حركات اليد المفرطة لترك انطباع إيجابي.

برج الحمل

برج الحمل معروفون بحزمهم وحماسهم، غالبًا ما يتعاملون مع التحديات بموقف يمكن القيام به، وهو ما يمكن أن يكون مفيدًا في مقابلات العمل، في الواقع، يمكن للأفراد التعبير بثقة عن مؤهلاتهم وإظهار شغفهم بهذا الدور، إنهم يؤمنون حقًا أن الثقة بالنفس تنبع من الإعداد الشامل.

برج الجوزاء

غالبًا ما يرتبط مواليد برج الجوزاء بسمات مثل الكاريزما ومهارات الاتصال والثقة بالنفس، والتي يمكن أن تساهم في التفوق في مقابلات العمل، إنهم يعتقدون أن الثقة والنجاح يسيران جنبًا إلى جنب، لذلك يركزون على الإعداد البسيط ويصقلون مهارات الاتصال لديهم، هناك عنصر آخر يعتبرونه حاسمًا وهو القدرة على التعبير عن الحماس الحقيقي للمنصب والشركة.