مصرع شاب في حادث سير بالشرقية

شهدت قرية منشأة راغب التابعة لمركز ومدينة الحسينية بمحافظة الشرقية وقوع حادث سير أدى إلى مصرع شاب في الحال .

تلقت الأجهزة الأمنية بالشرقية إخطارا من مستشفى الحسينية المركزى يفيد وجود جثة شاب إثر حادث تصادم سيارة ربع نقل بدراجة بخارية.

وباجراء المعاينة الاولية تبين ان الحادث وقع بطريق الحسينية فاقوس مما ادي الحادث الى وفاة شاب يدعي أحمد م ح فى العقد الثانى من العمر اثناء قيادة دراجتة البخارية " موتوسيكل " تصادم بسيارة ربع نقل مما ادي الى وفاة الشاب .



على الفور تم التحفظ علي قائد السيارة المتسببة فى الحادث ، كما تم تحرير محضر بالواقعة ، وتم استخراج تصريح الدفن للجثة.