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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

دولة أوروبية تغير قوانين التطعيم الإجباري لفيروس كورونا.. ماذا يحدث؟

صدى البلد

أجرت روسيا تغييرات هامة في قوانين التطعيم الإلزامي ضد فيروس كوفيد-19، حسب ما ذكرته وزارة الصحة الروسية. وأعلنت الوزارة أنه لم يعد من الضروري بالنسبة لمعظم الأشخاص أخذ الجرعات الواجبة للوقاية من الفيروس بشكل منتظم.

ووفقا لموقع “روسيا اليوم”، كانت اللوائح السابقة التي أقرتها الوزارة في عام 2021 تتطلب تطعيم جميع الأشخاص في حالة وجود تهديد وبائي، مع منح أولوية قصوى للعاملين في مجال الصحة والتعليم، إلى جانب المصابين بأمراض مزمنة وكبار السن والمقيمين في المدن التي يزيد عدد سكانها عن مليون نسمة.

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وبموجب القواعد الجديدة، سيكون على الأشخاص الذين لم يتلقوا تطعيمًا ضد كوفيد-19 من قبل أو لديهم تاريخ مرضي بالفعل بالإضافة إلى الأشخاص المصابين بأمراض الرئة أو القلب المزمنة أو فيروس نقص المناعة البشرية (HIV) أو السل، وكبار السن، أخذ جرعة تطعيمية إلزامية.

 ويجب أن يتم التطعيم مرة واحدة في السنة، بينما كان يُطلب سابقاً أخذ جرعتين. ستدخل القواعد الجديدة حيز التنفيذ في سبتمبر 2024 وستظل سارية حتى سبتمبر 2030.

ووفقًا للتقارير الأخيرة، فإنه لم يعد هناك حاجة لتطعيم السكان بشكل جماعي ضد كوفيد-19 في روسيا. 

ويرى المسؤولون الصحيون في البلاد أن السكان اكتسبوا مستوى عالٍ من المناعة ضد المرض وأن الوضع الوبائي أصبح "مستقرًا". 

وأشارت وكالة حقوق المستهلك الروسية في يناير إلى أن ذروة الإصابات بكوفيد-19 قد مرت في البلاد وأنه لم يعد هناك حاجة لحملات تطعيم جماعية جديدة.

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