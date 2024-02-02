جامعة عين شمس X أسبوع| توسيع التعاون مع فولبرايت في الطاقة والمياه والصيدلة.. تبادل خبرات النجاح بين بكليات الآداب العربية

جامعة عين شمس في أسبوع:

آداب تختتم اجتماع عمومية كليات الآداب باتّحاد الجامعات العربيّة

تربية نوعية عين شمس تشارك في الملتقى الإبداعي لكليات التربية النوعية



رئيس جامعة عين شمس يستقبل المدير التنفيذي لمكتب هيئة فولبرايت



شهدت جامعة عين شمس، الأسبوع الماضي، العديد من الأحداث المهمة التي كان أبرزها آداب عين شمس تختتم فعاليات اجتماع الهيئة العموميّة التّاسع عشر للجمعيّة العلميّة لكلّيّات الآداب باتّحاد الجامعات العربيّة، رئيس جامعة عين شمس يستقبل المدير التنفيذي لمكتب هيئة فولبرايت.







اختتمت فعاليات اجتماع الهيئة العموميّة التّاسع عشر للجمعيّة العلميّة لكلّيّات الآداب باتّحاد الجامعات العربيّة، الذى استضافته كلية الآداب بجامعة عين شمس في الفترة من ٣٠ - ٣١ يناير ٢٠٢٤ تحت رعاية الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس الجامعة ، وضيافة الدكتورة حنان كامل عميدة الكلية.

وقدم الدكتور محمد العناقرة الأمين العام للجمعية وجميع الحضور من أعضاء الجمعية الشكر لإدارة الكلية على رأسها ا.د حنان كامل عميدة الكلية ولشخصها الكريم على حسن الاستقبال والضيافة ، وكذلك قدموا الشكر لوكلاء الكلية وأعضاء هيئة التدريس وكل من ساهم في إنجاح الاجتماع.

وخلص هذا الاجتماع إلى عدد من المقترحات والتوصيات :

أولا : تفعيل دور مجلة اتحاد الجامعات العربية التى تصدرها الجمعية من خلال جذب عدد أكبر من الباحثين لتحكيم أبحاثهم بالمجلة ، الأمر الذى يسهم في زيادة الأعداد وكذلك اقتراح زيادة مرات الصدور.

ثانيا : البحث عن وسائل جديدة لزيادة تسويق المجلة.

ثالثا : تجديد دعوة أعضاء هيئة التدريس بكليات الآداب والإنسانيات للنشر في الدورية .

رابعا: إبرام بروتوكول تعاون مشترك ، وتحالف علمي بين الجامعات العربية الأعضاء في الجمعية ، من أجل تدعيم التواصل العلمي والأكاديمي وتبادل الأساتذة والطلاب ، وتوحيد بعض البرامج الدراسية بين هذا التحالف.

خامسا : تبادل خبرات النجاح في المجالات العلمية المختلفة لتشجيع التنافس المحمود بين الجامعات .

وفي نهاية فعاليات اليوم عقدت الدكتورة حنان كامل لقاء مع الدكتورة نبهان الحراصى عميد كلية الآداب بجامعة عمان بسلطنة عمان، بحضور كل من الدكتور محمد إبراهيم وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب ، الدكتورة حنان سالم وكيلة الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ناقشوا فيه كيفية تفعيل أوجه التعاون المشترك، وتطوير مكتبة الكلية، واقتراح عقد دورات تدريبية في مركز الإبصار لموظفين من سلطنة عمان وعمل برامج مشتركة للفئات الخاصة، وإيفاد بعثات طلابية لمرحلة الليسانس والدراسات العليا للالتحاق بالكلية.

كما قاموا بجولة بقاعات الدراسة ومكتبة الكلية، ومركز الإبصار الإلكتروني ، ومعامل الحاسب الآلى.

شارك في الاجتماع عمداء وأكاديميين من جامعات مختلفة في المملكة الأردنية الهاشمية، سلطنة عمان، قطر، جامعة المنصورة وجامعة القاهرة.



وكان قد استقبل الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس ، الدكتورة ماجي نصيف المدير التنفيذي لمكتب هيئة فولبرايت بمصر؛ بحضور الدكتور علي الانور عميد كلية الطب ، الدكتورة شهيرة سمير المدير التنفيذي لقطاع العلاقات الدولية والتعاون الاكاديمي ، الدكتور لبني عز العرب رئيس قسم الأورام بكلية الطب، ا.د عزة عادل استاذ علاج الاورامالمهندسة ايمان سامي ممثلة عن وزارة التعليم العالي، ا.مي عياد منسق برنامج تبادل الخبراء الأمريكيين بالهيئة،

يأتي اللقاء في ضوء حرص الجانبين علي مواصلة التعاون المثمر والمستمر منذ سنوات وخاصة في المجال الطبي والرعاية الصحية والهندسة، تعاون منذ عام ٢٠١٣،

وكذلك بحث توسيع التعاون ليشمل مجالات اخري كالطاقة والمياه والصيدلة.

وأكد الدكتور محمد ضياء زين العابدين أن جامعة عين شمس تحرص على تفعيل وتوسيع الشراكة مع مختلف المؤسسات البحثية والأكاديمية على مستوى العالم.

واستعرضت الدكتورة ماجي نصيف تاريخ الهيئة في مصر منذ عام 1946، كما أشادت بكثافة الحضور والاهتمام الذي لمسته من المجتمع الجامعي بعين شمس، مشيرة إلى أبرز البرامج والفرص التي تقدمها هيئة فولبرايت، كما قدمت الدكتورة ماجي نصيف تقريرًا بمقترحات عن المنح الدراسية التي ستقوم الهيئة بمنحها للدارسين المصريين خلال الفترة المقبلة، إلى جانب خطط المشاريع في مجالات التطوير المهني وإعداد القادة.

وناقش اللقاء أيضا ، جدول منح الخبراء الأمريكيين الذين سيحضرون لمصر خلال الفترة القادمة.



تشارك كلية التربية النوعية جامعة عين شمس في فاعليات الملتقى الإبداعى الخامس لكليات التربية النوعية، وذلك تحت رعاية الدكتور محمد ضياء ، رئيس الجامعة، الدكتورة غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة،الدكتور أسامة السيد عميد الكلية، والدكتور محمد فرج وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وكانت فاعليات الملتقى الإبداعى الخامس لكليات التربية النوعية قد بدأت يوم الأحد الموافق 2024/1/28 م فى رحاب جامعة بنها وتستمر حتى يوم الخميس 2024/2/1.

وتشارك كلية التربية النوعية بجامعة عين شمس بوفد رفيع المستوى يضم كل من أ.م.د يحى الأستاذ المساعد بقسم التربية الفنية، أ.د أحمد سالم أستاذ التربية الموسيقية، دكتور مصطفى أمين مدرس تكنولوجيا التعليم، أ. ماهر سالم أمين الكلية، أ.علاء عبد المرضي مدير مكتب وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.