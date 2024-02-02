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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

نجم الزمالك : فيتوريا لم يدرب أي منتخب طوال مسيرته

صدى البلد

أكد وليد عبداللطيف نجم الزمالك السابق، أن مساندة ودعم اتحاد الكرة لمنتخب مصر أمر طبيعي جدًا، وهو من صميم عمل الاتحادات، مشيرًا إلى أنه يجب توفير مدير فني قادر على اتخاذ قرارات جيدة وإدارة المباريات وتطوير منظومة الكرة، مؤكدا أن هناك أخطاء كبيرة من جانب الاتحاد في عمل عقد كبير لمدرب لم يسبق له تدريب منتخبات.

وقال في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث عبر شاشة قناة etc: "اتحاد الكرة تعاقد مع مدرب لم يقود منتخبات في أي وقت وبمرتب كبير يتخطى بعض الأسماء الكبرى التي تقود منتخبات وفرق عالمية".

وأضاف: "أنا كنت أتمنى بقاء كارلوس كيروش لانه شخصية قوية وكان بالفعل لديه مخطط لتطوير الكرة المصرية، ولا أعرف سر رحيله، فهو رجل فقط يهتم بالكرة وكان لديه أهداف، وبدلا من مساندته تم الاطاحة به من منصبه".

وأكمل: "لابد من تعيين مدير فني أجنبي يقود منتخب مصر، عن طريق الوزير اشرف صبحي".

وزاد: "هل اتحاد الكرة يخدم الجمعية العمومية أم يخدم نفسه، ولا اعرف على أي اساس يدفع 240 الف يورو لـ فيتوريا، وما هي الخطة التي ينتهجها الاتحاد الحالي، قرار مد القيد يؤكد العشوائية الموجودة حاليا".

وأشار إلى أن مباراة نيجيريا وأنجولا صعبة، ولم يعد هناك امكانية لتوقع الفريق الفائز، وطريقة اللعب والمهارات الفردية اصبح عليها عامل كبير من اجل تحقيق الفوز ايضا.

وأوضح ان مابولولو لاعب جيد لكنه تخطى الـ30، وقد يكون أكبر من ذلك أيضا، وتكوينه الجسماني قوي، لكنه لن يفيد الأندية الكبيرة لسنوات طويلة، ومن الوارد التعاقد معه لمرحلة معينة.

اتحاد الكرة أشرف صبحي الكرة المصرية برنامج بوكس تو بوكس الزمالك كارلوس كيروش

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