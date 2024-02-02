الغربية.. إزالة 38 حالة تعد على الأراضي الزراعية وبناء مخالف

تابع الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية أعمال الموجة 22 لإزالة التعديات على اراضي املاك الدولة و الزراعية ومخالفات البناء في كافة المراكز والمدن من خلال مركز السيطرة الموحد للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالديوان العام عن طريق اتصال مرئي مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء من خلال شاشات وأجهزة تكنولوجية حديثة تنقل الموقع والأحداث فعليا، للوقوف على ما يتم خلال عملية الإزالة .

وتمكنت الموجة 22 في يومها السابع من إزالة 17 حالة بناء مخالف على مساحة 718 م٢ ، كما نجحت بإزالة حالة تعدي على الاراضي الزراعية على مساحة 7 أسهم على اراضي املاك الدولة.

كما تمكنت الوحدات المحلية بالمحافظة من إزالة 10 حالات تعدي على الأراضي الزراعية على مساحة ١٨٨١ م٢ على الأراضي الزراعية الخاصة، وإزالة 3 حالات متغيرات مكانية و7 حالات بناء مخالف.

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