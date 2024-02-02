استقالة حازم إمام بعد الإخفاق الإفريقي للمنتخب المصري.. ناقد يكشف مفاجأة

يواجه اتحاد الكرة المصري، هجوما قويا من قبل الجمهور المصري خاصة بعد إخفاق المنتخب خلال منافسات كأس الأمم الإفريقية المقامة في كوت ديفوار.

وفشلت كتيبة الفراعنة في تحقيق أي انتصار في جميع المباريات التي خاضوها بعد تعادلهم في ثلاث مواجهات في دور المجموعات، تلاها الهزيمة في مباراة ثمن النهائي أمام الكونغو الديمقراطية بركلات الترجيح.

أكد الناقد الرياضي هاني عصام، في تصريحاته خلال برنامج "اللعيب" على قناة إم بي سي مصر، أن حازم إمام عضو اتحاد الكرة قرر الاستقالة من منصبه في الوقت الحالي.

وأضاف: "حازم إمام أبلغ جمال علام بنيته تقديم استقالته خلال اجتماع الاتحاد يوم الأحد، وتقديمها لوزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي".

وأشار إلى أن حازم إمام يروج لفكرة أن الهجوم والانتقادات الكبيرة كانت تستهدفه شخصيًا، وهو ما دفعه لاتخاذ قرار الاستقالة.

وأوضح أن جمال علام يحاول إقناعه بالتراجع عن هذا القرار، بينما تواصل محمد بركات مع حسام وإبراهيم حسن لتولي قيادة المنتخب المصري في حال رحيل فيتوريا.