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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بتكلفة 5.5 مليون جنيه.. افتتاح مسجدي السلام والأنوار المحمدية في بني سويف .. صور

صدى البلد

أناب الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف رؤساء الوحدات المحلية لمركزي بني سويف وناصر في افتتاح مسجدين  بقريتي بليفيا وطحابوش  بتكلفة إجمالية زادت عن 5.5 مليون جينهاً ، وذلك في إطار خطة وزارة الأوقاف التي تنفذها بالتعاون مع الجهات المعنية ومؤسسات المجتمع المدني لتطوير ورفع كفاءة وإنشاء المساجد.

افتتح هاني الجويلي رئيس مدينة بني سويف مسجد السلام بقرية بليفيا،  وأقيمت شعائر صلاة الجمعة بالمسجد المقام على مساحة 650 متر" إحلال وتجديد" وبتكلفة 3.5 مليون جنيهًا، في حضور: الدكتور عبد الرحمن نصر نصار وكيل وزارة الأوقاف، والشيخ صبحي رمضان مدير إدارة اوقاف مركز بني سويف، والنائب محمد رجب عبدالعظيم عضو مجلس النواب، وعدد من القيادات الدعوية والتنفيذية بالمحافظة وأهالي القرية.

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وقام علي يوسف رئيس مدينة ناصر" نائباً عن المحافظ" بافتتاح مسجد الأنوار المحمدية بقرية طحا بوش، والذي تم إحلاله وتجديده على مساحة 220م، وبتكلفة تجاوزت 2.3 مليون جنيهاً"خطة الأوقاف" في حضور والشيخ سعيد سيد عبدالواحد مدير الدعوة بمديرية أوقاف بني سويف، والشيخ رجب حسين عبد اللطيف مدير إدارة أوقاف ناصر ، وعدد من القيادات الدعوية والتنفيذية بالمحافظة وأهالي القرية.

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الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف الدكتور محمد هاني غنيم الدكتور محمد هاني جلس النواب ة وزارة الأوقاف تطوير ورفع كفاءة خطة وزارة الأوقاف رؤساء الوحدات المحلية رؤساء الوحدات صلاة الجمعة بالمسجد صلاة الجمعة ضو مجلس النواب

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