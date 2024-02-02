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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بني سويف.. إصابة 6 أشخاص في انقلاب ميكروباص بترعة الإبراهيمية

صدى البلد

أصيب 6 أشخاص اليوم الجمعة ، فى حادث انقلاب ميكروباص داخل ترعة الإبراهيمية ، أمام قرية العطف التابعة لمركز الواسطى شمال محافظة بنى سويف.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بنى سويف ، إخطاراً من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث انقلاب ميكروباص داخل ترعة الإبراهيمية ، نطاق مركز الواسطى شمال محافظة بنى سويف.

ودفع مرفق إسعاف بنى سويف بأربع سيارات إسعاف إلى موقع البلاغ ، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الواسطى المركزى.

 

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استقبل مستشفى الواسطى المركزى كلا من ، عماد عبد الشهيد فايز 27 سنة، عامل،مصاب اشتباه كسر بالقدم اليمني، احمد عبود محمد 23 سنة ،عامل،  مصاب جروح و كدمات، فضل سالم علي 60 سنة سائق ، مصاب جروح و كدمات ، محمود طه عبد الدائم 20 سنة، مصاب اشتباه كسر بالقدم اليمني و كدمات متفرقه،  ياسر صابر  31سنة  ، عامل ، مصطفي فتحي احمد 47 سنة ،  عامل مصاب جروح و كدمات ش كسر بالقدم اليسري، ويتلقون العلاج اللازم لهم داخل المستشفى تحت إشراف الدكتور كرم سعد مدير المستشفى.

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