بني سويف.. إصابة 6 أشخاص في انقلاب ميكروباص بترعة الإبراهيمية

أصيب 6 أشخاص اليوم الجمعة ، فى حادث انقلاب ميكروباص داخل ترعة الإبراهيمية ، أمام قرية العطف التابعة لمركز الواسطى شمال محافظة بنى سويف.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بنى سويف ، إخطاراً من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث انقلاب ميكروباص داخل ترعة الإبراهيمية ، نطاق مركز الواسطى شمال محافظة بنى سويف.

ودفع مرفق إسعاف بنى سويف بأربع سيارات إسعاف إلى موقع البلاغ ، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الواسطى المركزى.

استقبل مستشفى الواسطى المركزى كلا من ، عماد عبد الشهيد فايز 27 سنة، عامل،مصاب اشتباه كسر بالقدم اليمني، احمد عبود محمد 23 سنة ،عامل، مصاب جروح و كدمات، فضل سالم علي 60 سنة سائق ، مصاب جروح و كدمات ، محمود طه عبد الدائم 20 سنة، مصاب اشتباه كسر بالقدم اليمني و كدمات متفرقه، ياسر صابر 31سنة ، عامل ، مصطفي فتحي احمد 47 سنة ، عامل مصاب جروح و كدمات ش كسر بالقدم اليسري، ويتلقون العلاج اللازم لهم داخل المستشفى تحت إشراف الدكتور كرم سعد مدير المستشفى.