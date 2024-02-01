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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بني سويف تستقبل 120 سائحا متعدد الجنسية على باخرتين قادمتين من أسوان

صدى البلد

 

استقبلت محافظة بني سويف ،الباخرتين السياحيتين " رويال فيجن وكروان فيجن ( فنادق عائمة) خلال رحلتيهما بين أسوان و القاهرة ، وعلى متنهما فوجان قوامهما 120من السياح متعددي الجنسيات " ألماني ونمساوي " ،وكان في استقبال الفوجين : الأستاذة رانيا عزت مدير عام السياحة ،الأستاذة هبة السيد وكيل الإدارة،الأستاذ محمد فتحي مسؤول الرحلات بالإدارة 
وتنفيذا لتوجيهات المحافظ د.محمد هاني غنيم " أعدت الإدارة العامة للسياحة برنامجاً سياحياً ، تضمن استقبال الفوجين بالمرسى السياحي وتنظيم جولة حرة بالممشى السياحي لكورنيش النيل ،للاستمتاع بمنظر ورعة النيل، بجانب توزيع بعض المطويات والكتيبات عليهم للتعريف بأهم المعالم السياحية والأثرية بالمحافظة

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من جانبها قالت رانيا عزت مدير السياحة، أن  أعضاء الفوجين أعربوا عن سعادتهم بحفاوة الاستقبال وجمال وروعة الطبيعة واعتدال الطقس خلال الفترة الحالية في بني سويف،معربين عن تقديرهم لمحافظ بني سويف والتنفيذيين القائمين على استقبالهم وتوفير كافة التسهيلات والتأمين أثناء توقفهم بالمحافظة خلال رحلتهم النيلية بين القاهرة و أسوان

 

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