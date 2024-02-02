بني سويف.. متابعة ميدانية للمخرات للحماية من مخاطر الأمطار والسيول

تفقد اللواء سامي علام السكرتير العام المساعد، أعمال الحماية من مخاطر الأمطار والسيول خلال زيارته لمركز ومدينة اهناسيا، ضمن خطة المحافظة لمتابعة أعمال الحماية وتكثيف المرور على المجاري المائية ، في إطار الاستعدادات الدائمة لموسم الأمطار والسيول والأزمات والمواقف الطارئة.

تابع السكرتير العام المساعد مخر سيل طما فيوم والذي يبلغ طوله 1.5كم ، بداية من الطريق الصحراوي وحتى مصب المخر في بحر يوسف، للاطمئنان على جاهزيته للتعامل مع أية تداعيات خاصة بسقوط الأمطار أو أية سيول محتملة خلال الفترة الحالية ، حيث تم "خلال الأيام القليلة الماضية "المرور على مخرات السيول بسنور وغياضة والفقيرة وأبو صالح بمراكز بني سويف ، ببا وناصر

وأشار السكرتير العام المساعد إلى أن المتابعات الميدانية تأتي في إطار توجيهات المحافظ "د. محمد هاني غنيم" بمراجعة كافة المخرات وصيانتها والاطمئنان على جاهزيتها وتطهيرها بصفة دائماً، والتأكد من عدم وجود أية تعديات بمحيطها، بالإضافة إلى تشكيل لجان من الرى وشركة المياه للمرور على أعمال الحماية من مخاطر السيول من مخرات وبرابخ ومصارف وسدود وحواجز شنايش وبلاعات ، ومتابعة حالتها بشكل دوري.