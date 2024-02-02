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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الجيزة يوجه بمواصلة طلاء العقارات المحيطة بمحطة قطارات الصعيد في بشتيل

محافظ الجيزة اللواء
محافظ الجيزة اللواء أحمد راشد

قام اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة اليوم الجمعة بجولة ميدانية للوقوف علي نسب تنفيذ الخطة الاستثمارية ومشروعات الرصف والتطوير ورفع كفاءة الطرق والمحاور المرورية وذلك بشوارع أحياء إمبابة والمنيرة الغربية والعجوزة والدقي وجنوب الجيزة. 
تفقد المحافظ نسب التنفيذ بمشروع تحسين الرؤية البصرية وطلاء العقارات المحيطة بمحطة قطارات الصعيد ببشتيل وذلك في اطار المشروع الذي تنفذه المحافظة لرفع كفاءة المنطقة والشوارع المحيطة بالمحطة . 
ووجه المحافظ بمواصلة جهود طلاء العقارات والتشديد علي الشركة المنفذة بالالتزام بالمعايير والمواصفات المحددة للأعمال بما يعكس الشكل الحضاري اللائق . 
كما تفقد المحافظ أعمال رفع كفاءة وتطوير ميدان الحجاز والمواقع الكائنة اسفل وبجوار محور الفريق كمال عامر بالعجوزة والمنيرة الغربية . 
مؤكداً علي ضرورة الانتهاء من كافة الأعمال بذلك القطاع للظهور بالشكل الحضاري اللائق. 
رافق المحافظ خلال جولته ايمن عتريس رئيس جهاز التفتيش ورؤساء أحياء العجوزة وامبابة والمنيرة الغربية وجنوب .

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