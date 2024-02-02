الصين تتعهد باتخاذ إجراءات ضد تجسس وكالة المخابرات المركزية الأمريكية

تعهدت الصين باتخاذ تدابير مضادة قوية رداً على ما كشفه مؤخراً رئيس وكالة الاستخبارات المركزية، وليام بيرنز، بشأن تصعيد أنشطة التجسس الأميركية داخل الصين.

وسلط بيرنز الضوء على جهود وكالة المخابرات المركزية لتعزيز قدراتها في مجال الاستخبارات البشرية، قائلاً: "لقد أحرزنا تقدماً ونعمل بجد خلال السنوات الأخيرة لضمان أن لدينا قدرة استخباراتية بشرية قوية".

وأدانت السلطات الصينية بيرنز، الذي يرأس أكبر منظمة تجسس في العالم، لأنه أكد باستمرار على الوجود المنتشر للجواسيس الأميركيين على مستوى العالم. ويؤكد البيان الرسمي الصيني: "شكرا له على التذكير. الصين، كما هو الحال دائما، ستتخذ الاحتياطات اللازمة ولن تسمح للولايات المتحدة بالنجاح في أعمالها غير القانونية".

وتؤكد التوترات المتزايدة بشأن أنشطة التجسس بين البلدين على المشهد الجيوسياسي المعقد. وبينما يتبادل الجانبان الاتهامات والتأكيدات، يراقب المجتمع الدولي عن كثب التداعيات الدبلوماسية المحتملة وتأثيرها على العلاقات العالمية.