رسالة من الرئيس الجزائري إلي نظيره التونسي يسلمها وزير الشؤون الخارجية

التقي وزير الشؤون الخارجية الجزائري أحمد عطاف اليوم الرئيس التونسي قيس سعيد حيث سلمه رسالة خطية من الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون.



وقال بيان صادر عن الخارجية الجزائرية : ان الرئيس عبد المجيد تبون يحرص أشد الحرص على التواصل الدائم والتنسيق المستمر مع أخيه الرئيس قيس سعيد وذلك في سياق مساعيهما الدؤوبة للارتقاء فعليا بالعلاقات الجزائرية-التونسية إلى أسمى المراتب المتاحة والاهتداء على الدوام لما فيه خير للبلدين والمنطقة والجوار الإقليمي".

كما أشار عطاف إلى أن زيارته إلى تونس تأتي في سياق حركية جد إيجابية تعيشها العلاقات الجزائرية-التونسية مضيفا" أن اللقاء شكل مناسبة ثمينة للتنويه بالأشواط النوعية التي قطعها البلدان معا خلال السنوات الأربع الماضية تحت التوجيه الرشيد للرئيسين عبد المجيد تبون وقيس سعيد".

وأردف : الجزائر وتونس تسيران بخطى ثابتة على الدرب الصحيح وفي الاتجاه الأصح نحو تثمين فرص التعاون والتكامل وتقوية اللحمة الاجتماعية بين الشعبين وتعزيز التوافق السياسي البيني للتأثير على مجريات الأمور إقليميا ودوليا".

وفي الختام؛ جدد أحمد عطاف شكره للرئيس التونسي على استقباله وعلى رسالة الود والإخاء والأفكار التي حمله إياها لنقلها لأخيه الرئيس عبد المجيد تبون.