رسميًا.. الزمالك يعلن رحيل 8 لاعبين في الميركاتو الشتوي

أعلن نادي الزمالك رسميا، رحيل 8 لاعبين خلال فترة الانتقالات الشتوية.

ووجه الزمالك الشكر لهم عبر حسابه الرسمي على موقع X على ما قدموه للفريق.

ونشر الحساب الرسمي لنادي الزمالك صور اللاعبين الـ 8 وهم: عمرو السيسي وعبد الله جمعة وحاتم سكر وأحمد زكي ومصطفى شكري ومحمد طارق ومحمد حسام وكريم عبد الحق.

ورحل عمرو السيسي عن طريق البيع النهائي لفريق مودرن فيوتشر، ومعه عبد الله محمد وعلي ياسر بنظام الإعارة.

وتم الاستغناء عن حاتم سكر وعبد الله جمعة، وإعارة محمد حسام بيسو لفريق السكة الحديد، وكريم عبد الحق للترسانة، ومحمد طارق للنادي المصري.