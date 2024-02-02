إقبال على حفل توقيع مؤلفات عمرو عبد الحميد في معرض الكتاب

شهدت قاعة حفلات التوقيع في بلازا 1، بمعرض القاهرة الدولي للكتاب، إقبالا كبيرا من الجمهور، ورواد المعرض على حفل توقيع مؤلفات الكاتب والروائي عمرو عبد الحميد، الصادرة عن دار نشر عصير الكتب.

ووقع عمرو عبد الحميد العديد من مؤلفات خلال فعاليات المعرض، من بينها رواية «أرض زيكولا» الصادرة في 3 أجزاء، والتي تدور أحداثها بين المغامرة والرومانسية حيث يأتى فى مقدمتها بهذه الكلمات هل سمعت يوماً عن هذه المدينة؟ إنها ليست مجرد مدينة.. إنها عالم بأكمله.. لا يتعامل أهلها بالمال إنهم يتعاملون بشىء يختلف تماماً هى "أرض زيكولا"، ورواية «أماريتا»، وهي الجزء الثاني لأرض زيكولا، والتي يعود خلالها خالد لتلك الأرض ليعيد مغامراته هناك إلا أنه هذه المغامرات تتدخل في أحداثها أماريتا أرض أخرى في تلك البلاد.

ورواية «فتاة الياقة الزرقاء»، التي تحكي عن تخيل للحياة بعد 300 عام من الآن، ماذا ستكون أكبر هيئة في العالم، وزارة الانجاب، في رحلة مشوقة من الخيال العلمي تصطحبنا الرواية في المستقبل عندما تولد الفتيات بسرطان في الرحم يستدعي تدخلاً جراحياً.. ماذا سيحدث وكيف سيواجهن مصيرهن؟.

كما وقع «دقات الشامو»، و«قواعد جارتين»، و«وادي الذئاب المنسية»، و«أمواج أكما»، وشهد الحفل المئات من قراء عمرو عبد الحميد، الذين تنوعت فئاتهم العمرية.