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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

القبض على عصابة تتاجر في الأطفال حديثي الولادة بالمغرب

طفل
طفل

ألقت الشرطة في المغرب القبض على عصابة مكونة من 30 شخصا ضمن قضية واسعة النطاق تتضمن الابتزاز والتهديدات والاتجار في الأطفال حديثي الولادة.

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وأوضحت وكالة الأنباء المغربية أن من بين المتهمين يوجد 18 عنصرًا من ضباط إنفاذ قانون، وأطباء وممرضات وعاملين آخرين في مجال الصحة.

وذكرت الوكالة أن الأشخاص رهن الاعتقال يُتهمون بالعمل مع أمهات غير متزوجات، لبيع الأطفال لأسر ترغب في تبنيهم.

وورد في تقرير الوكالة أيضًا أن مخطط المجموعة شمل كذلك الابتزاز والاحتيال وسرقة الأدوية، التي لا تباع دون وصفة طبية.

تسهيل عمليات الإجهاض

وجهت اتهامات لبعض المشتبه بهم من المعتقلين بالمساعدة في تسهيل عمليات الإجهاض، وهي عمليات غير قانونية خارج أقسام الطوارئ في المملكة المغربية.

وذكرت الوكالة نقلا عن مصدر أمني قوله: إن "من بين الأشخاص الموقوفين، من يشتبه في تورطه في الوساطة في بيع أطفال حديثي الولادة بتواطؤ مع أمهات عازبات، بمقابل مادي لحساب الأسر التي ترغب في كفالة الأطفال المهملين، بينما يشتبه في تورط البعض الآخر في ابتزاز المرضى وعائلاتهم مقابل الحصول على مواعيد للفحص والتشخيص أو الزيارة، وكذا الوساطة في إجراء عمليات الإجهاض بطريقة غير قانونية وإصدار شواهد طبية تتضمن معطيات مغلوطة

عصابة

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