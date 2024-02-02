بروتوكول مع الحرب الكيميائية لتبادل الخبرات .. والدخول بالتصنيف الإسباني | جامعة القاهرة في أسبوع

الخشت: الجامعة نجحت في التقدم ٢٢٥ مركزاً بنفس التصنيف منذ ٢٠١٧ وحتى الآن

توقيع بروتوكول تعاون بين جامعة القاهرة والحرب الكيميائية لتبادل الخبرات العلمية والعملية ودعم الأنشطة البحثية

شهدت جامعة القاهرة على مدار الأسبوع الماضي، العديد من الأخبار والأحداث المهمة التي لفتت انتباه المهتمين بها، وفي هذا الملف، يرصد موقع “صدى البلد”، حصاد أبرز أخبار جامعة القاهرة خلال الأسبوع المنقضي.

أعلن الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة، استمرار تطور مركز الجامعة بالتصنيفات العالمية لأفضل الجامعات بالعالم، مشيرا إلى أن جامعة القاهرة دخلت ضمن أفضل 500 جامعة بالتصنيف الإسباني (ويبومتركس) من بين 30 الف جامعة بالتصنيف وذلك استمرارا لسلسلة إنجازات الجامعة.

وقال الدكتور الخشت، إن جامعة القاهرة احتلت المركز ٤٩٩ عالمياً بتصنيف يناير ٢٠٢٤ وذلك بتقدم ٢٢٥ مركزا عن موقع الجامعة بنفس التصنيف عام 2017، موضحا أن الجامعات استطاعت التقدم بخطوات ثابتة بالتصنيف حيث جاء التطور والنمو مستمر منذ 2017 حيث كان ترتيب جامعة القاهرة 724 عالميا وفى يناير 2020 تطور إلى 668 والآن في يناير 2024 أصبح 499، بنسبة نمو وصلت إلى 38% خلال هذه الفترة وكذلك نمت الاستشهادات المرجعية للبحوث العالمية لجامعة القاهرة في هذه الفترة إلى أكثر من 200%.

وأكد الدكتور الخشت، على أن ترتيب جامعة القاهرة ضمن الجامعات العالمية في تصنيف ويبومتركس الإسباني جاء بعد أن وصلت نسبة استشهادات البحوث العالمية لجامعة القاهرة إلى ستمائة و١٤٤ ألفا و٥٤ استشهادا خلال ٦ شهور فقط، وهذا التطور ساهم في تقدم الجامعة 22 مركزا عن أخر تصنيف منذ ٦ شهور، و٤٣ مركزا عن تصنيف يناير ٢٠٢٣ حيث كانت الجامعة في المركز 542 عالميا وبنسبة نمو قدرها 8%.

وأوضح الدكتور الخشت، أن هذا التقدم يعد جزءا من نجاحات الجامعة في جميع التصنيفات الدولية التي حققت جامعة القاهرة فيها تقدما كبيرا خلال السنوات الماضية، مما وضع جامعة القاهرة ضمن أفضل جامعات العالم من حيث التصنيف العام أو التخصصات العلمية المميزة، حيث نجحت جامعة القاهرة في كسر حاجز أفضل 50 جامعة علي مستوي العالم في هندسة البترول، وضمن أفضل مائة جامعة في خمسة تخصصات متنوعة.

وشدد رئيس جامعة القاهرة على أن هذا التطور والرقى نتيجة جهود كبيرة من كافة العاملين بالمنظومة داخل الجامعة والخطط المستقبلية التي مكنت جامعة القاهرة أن تسبق جامعات أوروبية وأمريكية كبري في التصنيف العالمى للجامعات وكذلك في العديد من التصنيفات التخصصية.

وأشار الدكتور الخشت، إلى أن التصنيف الإسباني يهدف إلى حث الجهات الأكاديمية في العالم لتقديم ما لديها من أنشطة علمية تعكس مستواها العلمي على الإنترنت، فضلا عن أنه يتم نشره مرتين في نهاية شهرى يناير ويوليو من كل سنة، بخلاف غالبية التصنيفات العالمية التى تتم مرة فى السنة، موضحا أن التصنيف يعتمد على قياس أداء الجامعات من خلال مواقعها الإلكترونية ضمن معايير تشتمل على: كفاءة وسعة الموقع الالكترونى للجامعة، الروابط والظهور لموقع الجامعة بالمواقع الاخرى (50%) ، وعدد البحوث المنشورة بافضل مجلات عالمية (40%) ،وكذلك معدل الاستشهادات ببحوث الجامعة (10%)، طبقا لبيانات جوجل أسكولر (Google scholar) للاستشهادات بالبحوث العالمية.



على الجانب الأخر ، وقع الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة واللواء أركان حرب سامي مصطفي مدير إدارة الحرب الكيميائية بالقوات المسلحة، بروتوكول تعاون مشترك لتبادل الخبرات العلمية والعملية ودعم الأنشطة البحثية وتحقيق التعاون المثمر فى مختلف المجالات، تحت رعاية القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي الفريق أول محمد زكي.

ويهدف البروتوكول إلى تعظيم أوجه التعاون البحثى المشترك بين جامعة القاهرة وإدارة الحرب الكيميائية، وتبادل الاستشارات الفنية فى مختلف المجالات العلمية والدراسات البحثية التطبيقية، وتنفيذ ورش عمل وزيارات ميدانية مشتركة بما يسهم فى مواكبة التطور المتلاحق فى مختلف المجالات العملية والبحثية لمجابهة الأزمات والكوارث والأمراض الوبائية, وتبادل حضور الندوات والمؤتمرات العلمية الدولية والمحلية.

وحضر فعاليات التوقيع الدكتور محمود السعيد نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور أحمد عبده الشريف عميد كلية العلوم، ووكلاء وروساء أقسام كلية العلوم، كما حضر مراسم توقيع البروتوكول عدد من قادة إدارة الحرب الكيميائية بالقوات المسلحة.

وقال الدكتور محمد الخشت، إن حجم تعاون جامعة القاهرة في السنوات الاخيرة مع مؤسسات الجيش المصري العتيد بلغ أوسع دائرة مشاركة وتعاون في مختلف المجالات، قائلا إن التعاون اليوم هو مرحلة لمزيد من التعاون ومزيد من العطاء المتبادل مع جيش مصر العتيد الذي يعد من أقوى الجيوش العالمية من أجل بلدنا العظيم تحت قيادة القائد الأعلى للقوات المسلحة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، والقائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي الفريق اول محمد زكي، ورئيس أركان حرب القوات المسلحة الفريق أسامة عسكر.

من جانبه، قال اللواء أركان حرب سامي مصطفي مدير إدارة الحرب الكيميائية، إن بروتوكول التعاون الجديد يأتي كتتويج للتعاون المسبق والمستمر بين القوات المسلحة وجامعة القاهرة، مؤكدًا أن القوات المسلحة تفتح أذرعها أمام كل مؤسسات الدولة لتطوير بلدنا إلى الأمام.