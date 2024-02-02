مراتي عندها زهايمر ومش بقدر اتحرك .. عم علي يناشد أهل الخير

الحاج علي عبد التواب علي، الذي يبلغ من العمر 75 عامًا ويعيش في شقة صغيرة ذات حالة متهالكة، يواجه العديد من المشاكل الصحية، إذ أجرى عملية قلب مفتوح مؤخرًا ويعاني كسرين في الفخدين الأيمن والأيسر، بالإضافة إلى مشكلة في غضروف الرقبة. يجد الحاج علي نفسه مقيدًا بالفراش، غير قادر على الحركة بسبب حالته الصحية.

بالرغم من صعوباته الكبيرة، يوظف الحاج علي وقته في إصلاح المكاوي والمكانس والخلاطات، ويستخدم مهاراته الحرفية والتقنية المكتسبة على مر السنين ليكسب قوت يومه ويدعم نفسه وزوجته، التي تبلغ من العمر 74 عامًا وتعاني من مرض الزهايمر وتحتاج إلى علاج دوري.

تواجه الحاج علي تحديات مالية كبيرة، حيث أن معاشه لا يكفي لتلبية احتياجاتهم الأساسية هو وزوجته وشراء الأدوية اللازمة، يعيشون في ظروف صعبة وليس لديهم الدعم الكافي من أجل تلبية احتياجاتهم الطبية، يعيشون في حالة من القلق المستمر بشأن كيفية تأمين العناية الصحية اللازمة والمصروفات اليومية.

مع ذلك، رغم الصعوبات التي يواجهونها، تبقى روح الحاج علي وزوجته غير مهزوزة. يحملون الأمل والإرادة القوية للتغلب على تحدياتهم يعتبرون كل يوم فرصة للصمود والنجاح، ويستمرون في العمل المجتهد لتوفير احتياجاتهم الأساسية.

وطالب الحاج علي المسئولين بإجراء عمليه له ليستطيع ان يتحرك ويخرج من منزله موصحا ان العملية تتكلف اكثر من 50 الف جنيه ولا يستطيع توفير هذا المبلغ الكبير.