عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

مراتي عندها زهايمر ومش بقدر اتحرك .. عم علي يناشد أهل الخير

الحاج علي
الحاج علي

الحاج علي عبد التواب علي، الذي يبلغ من العمر 75 عامًا ويعيش في شقة صغيرة ذات حالة متهالكة، يواجه العديد من المشاكل الصحية، إذ أجرى عملية قلب مفتوح مؤخرًا ويعاني كسرين في الفخدين الأيمن والأيسر، بالإضافة إلى مشكلة في غضروف الرقبة. يجد الحاج علي نفسه مقيدًا بالفراش، غير قادر على الحركة بسبب حالته الصحية.

بالرغم من صعوباته الكبيرة، يوظف الحاج علي وقته في إصلاح المكاوي والمكانس والخلاطات، ويستخدم مهاراته الحرفية والتقنية المكتسبة على مر السنين ليكسب قوت يومه ويدعم نفسه وزوجته، التي تبلغ من العمر 74 عامًا وتعاني من مرض الزهايمر وتحتاج إلى علاج دوري.

تواجه الحاج علي تحديات مالية كبيرة، حيث أن معاشه لا يكفي لتلبية احتياجاتهم الأساسية هو وزوجته وشراء الأدوية اللازمة، يعيشون في ظروف صعبة وليس لديهم الدعم الكافي من أجل تلبية احتياجاتهم الطبية، يعيشون في حالة من القلق المستمر بشأن كيفية تأمين العناية الصحية اللازمة والمصروفات اليومية.

مع ذلك، رغم الصعوبات التي يواجهونها، تبقى روح الحاج علي وزوجته غير مهزوزة. يحملون الأمل والإرادة القوية للتغلب على تحدياتهم يعتبرون كل يوم فرصة للصمود والنجاح، ويستمرون في العمل المجتهد لتوفير احتياجاتهم الأساسية.

وطالب الحاج علي المسئولين بإجراء عمليه له ليستطيع ان يتحرك ويخرج من منزله موصحا ان العملية تتكلف اكثر من 50 الف جنيه ولا يستطيع توفير هذا المبلغ الكبير. 

اهل الخير احتياجاتهم احتياجات التقني الصحية اللازمة المكانس المصروفات حالته الصحية عملية قلب مفتوح متهالكة قلب مفتوح غضروف الرقبة شراء الأدوية المشاكل الصحية الفخدين علي مراتي مرض الزهايمر متهالك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد اعتزال الفن| حقيقة إصابة الزعيم عادل إمام بـ «ألزهايمر».. وهكذا يقضي يومه

بعد قرار المركزي.. تفاصيل رفع سعر الفائدة على شهادتي بنكي مصر والأهلي

أمطار غزيرة قادمة.. الأرصاد تحذر: 7 محافظات تحت تأثير العواصف الرعدية الآن

فورمة جديدة.. محمد صلاح يستعرض عضلات بطنه في أحدث ظهور

مفاجأة في أسعار الحديد بعد قرار رفع الفائدة

فرج عامر يعلن عن 15 صفقة جديدة لدعم فريق الزمالك

تعليق ناري من رضا عبد العال على صفقات الزمالك الـ 7.. فيديو

بعد قرار رفع الفائدة 2%| أفضل شهادات الاستثمار في البنوك.. تصل إلى 30%

ترشيحاتنا

مصطفى بكري: حل مشكلة الدولار خلال أيام.. فيديو

مفتي الجمهورية: البدعة تكون محرَّمة عندما تخالف أحكام الإسلام

المستشار خفاجي بكشف المخالفات الأممية فى تنفبذ أحكام العدل الدولية

أردوغان يزور مصر الأيام المقبلة.. طفرة مرتقبة في العلاقات والتبادل التجاري بين مصر وتركيا

الصفقة تمت.. البرتغالي جوزيه جوميز مديرا فنيا لنادي الزمالك

حقيقة إيقاف مسلسل كوبرا لـ محمد إمام في رمضان 2024


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

3 علاجات منزلية بسيطة سحرية لتقشير الجلد حول الأظافر

طريقة عمل كيك الحليب تيراميسو .. جديد وغير تقليدي

لحظة وصول محمد حماقي السعودية لإحياء حفل جدة | شاهد

2 مليون دولار| الأجهزة الأمنية توجع السوق السوداء.. وضبط متورطين في تجارة العملة

فيديو

بعد جدل الخطبة.. نزار الفارس يهدي حورية فرغلي وردة ومصحف.. تفاصيل

مفاجأة في أسعار الذهب والدولار بعد رفع الفائدة.. ماذا حدث؟

تحت الصفر.. حالة الطقس اليوم وتوقعات الأرصاد الجوية

حماية الفئات متوسطة الدخل.. بيان عاجل من صندوق النقد الدولي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

غادة جابر

د. غادة جابر تكتب: وقف تمويل الأونروا تبرير لمجـ ازر إسرائيل

سلامة عمر

سلامة عمر يكتب: أنهلك وفينا الصالحون؟!

مني أحمد

منى أحمد تكتب: صوت الوطن

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: هاني شنودة والشغف بالموسيقي والثقافة

محمد غنيم

محمد غنيم يكتب: باحبك.. باكرهك.. فسحبها من وسطها

هند عصام

هند عصام تكتب: انتقام امرأة عاشقة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: جولة في معرض الكتاب

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: تاريخ معرض الكتاب

اﻟﻤﺰﻳﺪ