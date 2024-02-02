عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رئيس الوزراء الأوكراني: نبحث عن حل قانوني للاستيلاء على الأصول الروسية المجمدة

رئيس الوزراء الأوكراني
رئيس الوزراء الأوكراني دينيس شميال

قال رئيس الوزراء الأوكراني دينيس شميال، اليوم الجمعة إن كييف تبحث عن الحل القانوني الأفضل للحصول على الأصول الروسية المجمدة، مشيرا إلى أن القادة الأوروبيون أكدوا أن خطة استخدام عائدات الأصول الروسية المجمدة لصالح أوكرانيا، والتي اعتبرت مصادرتها مستحيلة قبل عام.

وأوضح رئيس الوزراء الأوكراني أنه "يجب علينا أيضًا أن نلاحظ موقف الاتحاد الأوروبي بشأن استخدام ومصادرة الأصول الروسية المجمدة قبل عام، قيل لنا أن هذا مستحيل وأن هذه الأصول محمية بموجب "الحصانة السيادية"، بحسب ما أوردته وكالة "أوكرينفورم" الأوكرانية.

وتابع "قال القادة الأوربيين إن هذه الأصول يمكن تجميدها، ولكن ليس مصادرة، ولا ينبغي لأوكرانيا أن تعتمد على هذه الأموال".

وأشار إلى أنه بعد عامين من العمل والدعوة المستمرة من قبل فريق كبير من أوكرانيا، "يؤكد القادة الأوروبيون اليوم خطة استخدام عائدات الأصول الروسية المجمدة".

وأعرب عن ترحيبه بهذا القرار، لكن أوكرانيا تعتبره مجرد مرحلة وسيطة أولى قبل المصادرة، وليس بديلا للمصادرة"، مضيفا أن السلطات ستواصل العمل لضمان توجيه الأصول الروسية بالكامل نحو استدامة أوكرانيا وانتعاشها.

ووفقا له، فإن الدول الشريكة تدرك أيضا الحاجة إلى هذه الخطوة، وأنا واثق من أننا سنجد أفضل حل قانوني.

كما ورد، فإن وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا مقتنع بأن قرار استخدام الأصول الروسية المجمدة لمساعدة أوكرانيا سيتم اتخاذه في عام 2024.

رئيس الوزراء الأوكراني حل قانوني الأصول الروسية المجمدة دينيس شميال

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

فورمة جديدة.. محمد صلاح يستعرض عضلات بطنه في أحدث ظهور

بعد اعتزال الفن| حقيقة إصابة الزعيم عادل إمام بـ «ألزهايمر».. وهكذا يقضي يومه

مفاجأة في أسعار الحديد بعد قرار رفع الفائدة

فرج عامر يعلن عن 15 صفقة جديدة لدعم فريق الزمالك

بعد قرار رفع الفائدة 2%| أفضل شهادات الاستثمار في البنوك.. تصل إلى 30%

حسن شحاتة يرشح هذا الاسم لتدريب منتخب مصر.. مفاجأة

كلوب يصدم جماهير ليفربول بشأن محمد صلاح قبل مباراة آرسنال

إيهاب الكومي: رمضان صبحي يوافق على عرض الزمالك.. وزيزو يطلب الرحيل

ترشيحاتنا

شبورة وأمطار وطقس شديد البرودة ليلا وصباحا.. بيان عاجل من الأرصاد

الدستورية تفصلها.. رسوم خاصة بالمحاكم لصندوق الخدمات الصحية للقضاة

اليمن| استهداف أم الرشاش بصواريخ بالستية.. وبيان مهم للحوثيين

الخارجية الأمريكية: بلينكن يزور مصر في جولته الخامسة بالشرق الأوسط

حنين..اختفت 13 يوما والأمن عثر عليها داخل حفره بمنزل

بكري: أنا عاوز حد يحط نفسه مكان الرئيس .. مصر مشاكلها كتير


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بأعلى عائد| آخر موعد لشراء شهادات الادخار ببنكي مصر والأهلي (تفاصيل)

بـ الفرو .. مي عمر تستعرض جمالها بهذه الإطلالة

3 علاجات منزلية بسيطة سحرية لتقشير الجلد حول الأظافر

طريقة عمل كيك الحليب تيراميسو .. جديد وغير تقليدي

فيديو

القبض على مافيا الدولار | الداخلية تلاحق تجار السوق السوداء ..فيديو

بعد جدل الخطبة.. نزار الفارس يهدي حورية فرغلي وردة ومصحف.. تفاصيل

مفاجأة في أسعار الذهب والدولار بعد رفع الفائدة.. ماذا حدث؟

تحت الصفر.. حالة الطقس اليوم وتوقعات الأرصاد الجوية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

غادة جابر

د. غادة جابر تكتب: وقف تمويل الأونروا تبرير لمجـ ازر إسرائيل

سلامة عمر

سلامة عمر يكتب: أنهلك وفينا الصالحون؟!

مني أحمد

منى أحمد تكتب: صوت الوطن

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: هاني شنودة والشغف بالموسيقي والثقافة

محمد غنيم

محمد غنيم يكتب: باحبك.. باكرهك.. فسحبها من وسطها

هند عصام

هند عصام تكتب: انتقام امرأة عاشقة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: جولة في معرض الكتاب

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: تاريخ معرض الكتاب

اﻟﻤﺰﻳﺪ