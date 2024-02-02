رئيس الوزراء الأوكراني: نبحث عن حل قانوني للاستيلاء على الأصول الروسية المجمدة

قال رئيس الوزراء الأوكراني دينيس شميال، اليوم الجمعة إن كييف تبحث عن الحل القانوني الأفضل للحصول على الأصول الروسية المجمدة، مشيرا إلى أن القادة الأوروبيون أكدوا أن خطة استخدام عائدات الأصول الروسية المجمدة لصالح أوكرانيا، والتي اعتبرت مصادرتها مستحيلة قبل عام.

وأوضح رئيس الوزراء الأوكراني أنه "يجب علينا أيضًا أن نلاحظ موقف الاتحاد الأوروبي بشأن استخدام ومصادرة الأصول الروسية المجمدة قبل عام، قيل لنا أن هذا مستحيل وأن هذه الأصول محمية بموجب "الحصانة السيادية"، بحسب ما أوردته وكالة "أوكرينفورم" الأوكرانية.

وتابع "قال القادة الأوربيين إن هذه الأصول يمكن تجميدها، ولكن ليس مصادرة، ولا ينبغي لأوكرانيا أن تعتمد على هذه الأموال".

وأشار إلى أنه بعد عامين من العمل والدعوة المستمرة من قبل فريق كبير من أوكرانيا، "يؤكد القادة الأوروبيون اليوم خطة استخدام عائدات الأصول الروسية المجمدة".

وأعرب عن ترحيبه بهذا القرار، لكن أوكرانيا تعتبره مجرد مرحلة وسيطة أولى قبل المصادرة، وليس بديلا للمصادرة"، مضيفا أن السلطات ستواصل العمل لضمان توجيه الأصول الروسية بالكامل نحو استدامة أوكرانيا وانتعاشها.

ووفقا له، فإن الدول الشريكة تدرك أيضا الحاجة إلى هذه الخطوة، وأنا واثق من أننا سنجد أفضل حل قانوني.

كما ورد، فإن وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا مقتنع بأن قرار استخدام الأصول الروسية المجمدة لمساعدة أوكرانيا سيتم اتخاذه في عام 2024.