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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

لمدة 15 يوما..فتح باب التظلمات إلكترونيا لامتحانات الشهادة الإعدادية بالجيزة

صدى البلد

قرر أشرف سلومة وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، بدء التظلمات الكترونيا وذلك لمدة خمسة عشر يوما، لامتحانات الشهادة الاعدادية بالفصل الدراسي الأول.

وذلك بناء على تعليمات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، للتيسير على أولياء الأمور، بشأن ضوابط تنظيم التظلم والاطلاع على أوراق الإجابة للطلاب المتضررين من نتائجهم في امتحانات الشهادة الإعدادية " نصف العام " للعام الدراسي ٢٠٢٣-٢٠٢٤ م.

حيث إعتمد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة نتيجة الفصل الدراسى الأول للشهادة الاعدادية للعام الدراسي ٢٠٢٣/٢٠٢٤ بنسبة نجاح بلغت ٨٠.٨٧%.
لتكون خطوات التظلم كما يلي :-
- يقوم الطالب أو ولى أمره بتقديم طلب التظلم الكترونيا و طباعته وسيتم تحديد موعد للاطلاع عبر الموقع الالكترونى 
 https://www.gizaedu.net 
- يتم التوجه للجنة النظام والمراقبة التابعة للإدارة التعليمية التابع لها المدرسة وطباعة استمارة التقدم الإلكترونية.

- يتم سداد الرسوم في الكنترول أثناء الاطلاع والمقررة وقدرها مبلغ (٣٥) خمسة وثلاثون جنيها فى المادة الواحدة  بمقر اللجنة وذلك طبقا للفاكس المرسل من ديوان وزارة التربية والتعليم الذي ينظم مقابل سداد الرسوم المقررة للتظلمات  فى الاطلاع على أوراق الامتحان الخاصة بالطالب للمواد المتظلم من درجاتها وسوف يكون متواجد مندوب لتحصيل الرسوم بالكنترول . 
- بعد انتهاء فتره التظلمات ومراجعة التعليقات والملاحظات التي أبداها الطالب أو ولي أمره يتم البت في تلك الملاحظات من لجنة مشكلة من التوجيهات كل حسب تخصصه وبعد ذلك يتم إعلان النتائج بأحقية الطالب في التظلم أو عدم أحقيته من خلال الموقع بعد 15 يوماً من الانتهاء من فترة التظلمات بالكامل
- في حالة أحقية الطالب في التظلم وزيادته فى الدرجات يصبح من حقه استرداد القيمة المالية المسددة نظير التظلم .

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