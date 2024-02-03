ماذا يحدث للجسم عند الأكل قبل النوم مباشرة؟

تناول الطعام قبل النوم مباشرة يمكن أن يؤثر على الجسم والعمليات الحيوية بعدة طرق. إليك بعض التأثيرات المحتملة، بحسب ما نشره موقع إكسبريس .

ماذا يحدث للجسم عند الأكل قبل النوم مباشرةَ؟

ماذا يحدث للجسم عند الأكل قبل النوم مباشرةَ؟

ارتفاع مستوى السكر في الدم: عند تناول وجبة ثقيلة أو تحتوي على كمية كبيرة من الكربوهيدرات أو السكر، يرتفع مستوى السكر في الدم. هذا يحدث بسبب عملية الهضم وامتصاص الطعام. الارتفاع المفاجئ في مستوى السكر في الدم قبل النوم يمكن أن يؤثر على نوعية النوم ويجعلك تشعر بعدم الراحة أو الاضطراب.

صعوبة في الهضم: عند النوم، تبطئ عملية الهضم والحركة المعوية، إذا تناولت وجبة ثقيلة قبل النوم، فقد تواجه صعوبة في هضم الطعام بشكل صحيح وذلك يمكن أن يسبب الانتفاخ والحموضة المعوية والتجشؤ.

ماذا يحدث للجسم عند الأكل قبل النوم مباشرةَ؟

ارتفاع حموضة المعدة: عند تناول وجبة قبل النوم، يزيد خطر حموضة المعدة وارتجاع المريء. قد تعاني من الحرقة والشعور بالغثيان والانزعاج العام في منطقة البطن والمريء.

اضطراب النوم: تناول وجبة ثقيلة قبل النوم يمكن أن يؤثر على جودة النوم. يمكن أن تشعر بالثقل والانزعاج في البطن وتعاني من اضطرابات الهضم، مما يمكن أن يؤثر سلبًا على قدرتك على الاسترخاء والنوم العميق.

لذلك، يُفضل تجنب تناول وجبات ثقيلة قبل النوم مباشرة، يُفضل تناول وجبة خفيفة وسهلة الهضم قبل بضع ساعات من النوم، ومن الأفضل أن تحتوي على مصادر صحية للبروتين والخضروات، كما يوصى بالانتباه إلى حجم الوجبات وتجنب الأطعمة الثقيلة والدهنية التي تأخذ وقتًا طويلاً للهضم.