تعليق مؤثر من إبراهيم فايق على مشوار المنتخبات في كأس أمم إفريقيا

علق الاعلامي إبراهيم فايق علي مشوار المنتخبات في كأس أمم إفريقيا عبر حسابه بموقع فيسبوك.

وكتب ابراهيم فايق : ناس مكتوبلها نصف النهائي وناس مجتش البطولة نهائي.



ونجح منتخب الكونغو الديمقراطية في التاهل للدور نصف نهائي من بطولة أمم إفريقيا، بعد الفوز على منتخب غينيا بنتيجة 3-1، في المباراة التي جمعت المنتخبين على ملعب الحسن واتارا بالعاصمة الإيفوارية أبيد جان.

وسجل أهداف منتخب الكونغو الديمقراطية كل من شانسيل مبيمبا في الدقيقة 27، ويوان ويسا ضربة جزاء في الدقيقة 65، وارثر ماسوكو في الدقيقة 85، وسجل هدف غينيا الوحيد ما بايو من ضربة جزاء في الدقيقة 20.

ويواجه منتخب الكونغو الديمقراطية في نصف النهائي الفائز من مواجهة كوت ديفوار ومالي.