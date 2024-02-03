بقوة 5.1 درجات.. زلزال يضرب أوكلاهوما الأمريكية

أعلن مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، اليوم السبت، أن زلزالا بلغت شدته 5.1 درجات ضرب ولاية أوكلاهوما الأمريكية.



وحسب وكالة "رويترز" للأنباء، أضاف المركز أن الزلزال، الذي جرى تعديل قوته بالخفض من 5.5 درجات، وقع على عمق ستة كيلومترات.



من جانبها، حددت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية مركز الزلزال شمال غرب براج في مقاطعة لينكولن - على بعد حوالي 50 ميلاً شرق مدينة أوكلاهوما.



وسارع سكان نورمان وأوكلاهوما سيتي وشوني وتولسا وبارتلسفيل وحتى جنوب شرق كانساس وشمال تكساس إلى وسائل التواصل الاجتماعي للإبلاغ عن الهزة.