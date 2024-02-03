اليوم.. وزير الخارجية الأمريكي يبدأ جولة شرق أوسطية خامسة

من المقرر أن يجري وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن محادثات جديدة لحل الأزمة الراهنة في منطقة الشرق الأوسط، وذلك بجولة خامسة جديدة اليوم السبت.

ويبدأ بلينكن اليوم السبت جولة تستمر حتى 8 فبراير الجاري ويزور خلالها كلا من السعودية ومصر وقطر وإسرائيل والضفة الغربية، حسبما أعلن ماثيو ميلر المتحدث باسم الوزير يوم الجمعة في واشنطن.

وتأتي الجولة الخامسة لبلينكن في الشرق الأوسط منذ بدء الحرب في غزة قبل نحو 4 أشهر.

وقال ميلر :إن بلينكن يرغب في مواصلة جهوده الدبلوماسية للتوصل إلى اتفاق بشأن مقترح جديد لوقف إطلاق النار في حرب غزة بين إسرائيل وحماس وإطلاق سراح جميع الرهائن.

وأشار إلى أن وقف إطلاق النار سيساعد على تقديم مساعدات إنسانية دائمة ومتزايدة للسكان المدنيين في غزة.