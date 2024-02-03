عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

اليوم.. وزير الخارجية الأمريكي يبدأ جولة شرق أوسطية خامسة

وزير الخارجية الأمريكي
وزير الخارجية الأمريكي

من المقرر أن يجري وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن محادثات جديدة لحل الأزمة الراهنة في منطقة الشرق الأوسط، وذلك بجولة خامسة جديدة اليوم السبت.

ويبدأ بلينكن اليوم السبت جولة تستمر حتى 8 فبراير الجاري ويزور خلالها كلا من السعودية ومصر وقطر وإسرائيل والضفة الغربية، حسبما أعلن ماثيو ميلر المتحدث باسم الوزير يوم الجمعة في واشنطن.

وتأتي الجولة الخامسة لبلينكن في الشرق الأوسط منذ بدء الحرب في غزة قبل نحو 4 أشهر.

وقال ميلر :إن بلينكن يرغب في مواصلة جهوده الدبلوماسية للتوصل إلى اتفاق بشأن مقترح جديد لوقف إطلاق النار في حرب غزة بين إسرائيل وحماس وإطلاق سراح جميع الرهائن.

وأشار إلى أن وقف إطلاق النار سيساعد على تقديم مساعدات إنسانية دائمة ومتزايدة للسكان المدنيين في غزة.

وزير الخارجية الامريكي بلينكن محادثات إسرائيل وحماس إسرائيل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميًا الآن|مفاجأة قريبة في سعر الدولار بعد قرار المركزي وتصريحات صندوق النقد

الأرصاد تُحذر من ظاهرة جوية خطيرة تُهدد القاهرة وبعض المحافظات

تعليق ساخر من حسن شحاتة على تعاقد الزمالك مع عبد الله السعيد..ماذا قال؟

1000 جنيه|تراجع أسعار الذهب بعد ساعات من قرار المركزي.. وعيار 21 مفاجأة

بعد الاستغناء عنه.. إصابة والدة لاعب الزمالك بجلطة

إبراهيم سعيد يسخر من جوزيه جوميز مدرب الزمالك الجديد.. ماذا قال؟

مفاجآة.. شرط مثير من بيرسي تاو للتجديد 3 مواسم مع الأهلي

فرج عامر يفجر مفاجأة.. مبروك على هذا المنتخب بطولة كاس أمم أفريقيا

ترشيحاتنا

اشتعال شوارع نيويورك بسبب غزة.. مظاهرات مؤيدة لفلسطين تخرج عن سيطرة الشرطة|صور

بالأرقام | جوزيه جوميز مدرب الزمالك الجديد يعشق الهزيمة .. ما القصة؟

اجتماع عاجل لوزراء دفاع دول التحالف الإسلامي العسكري في الرياض.. ما القصة؟

هيئة الدواء تكشف مدة صلاحية أدوية الشرب بعد فتحها

تراجع الأمطار على القاهرة والثلوج مستمرة بكاترين| حالة الطقس

الخارجية الأمريكية: يجب احترام حقوق الإنسان في ولاية أمهرة الإثيوبية


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إلهام شاهين تبهر جمهورها بهذه الإطلالة | شاهد

ارتفاع نسبة الإصابة بالسرطان إلى 35 مليون شخص.. تفاوت كبير في نتائج العلاج

ماذا يحدث لجسمك عند النوم جوار الموبايل؟

كيف تحافظ على أطرافك دافئة في الشتاء؟

فيديو

حقيقة الصورة المتداولة.. مشاهد تخلع القلوب لـ احتراق برج إيفل

تنفطر له القلوب.. مقطع فيديو لمجموعة من الأطفال الفلسطينيين يرتدون الأكفان.. شاهد

ولا أغرب.. غرفة ساونا تنقذ شخصين من الغرق في النرويج| شاهد

بعد أزمتهما الشهيرة ونفي زواجهما.. نزار فارس بفيديو جديد مع حورية فرغلي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

غادة جابر

د. غادة جابر تكتب: وقف تمويل الأونروا تبرير لمجـ ازر إسرائيل

سلامة عمر

سلامة عمر يكتب: أنهلك وفينا الصالحون؟!

مني أحمد

منى أحمد تكتب: صوت الوطن

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: هاني شنودة والشغف بالموسيقي والثقافة

محمد غنيم

محمد غنيم يكتب: باحبك.. باكرهك.. فسحبها من وسطها

هند عصام

هند عصام تكتب: انتقام امرأة عاشقة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: جولة في معرض الكتاب

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: تاريخ معرض الكتاب

اﻟﻤﺰﻳﺪ