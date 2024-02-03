عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أمطار رعدية وبرق وبّرد.. كيف واجهت الإسكندرية موجة الطقس السيئ؟

أرشيفية
أرشيفية

كشف اللواء محمود نافع، رئيس مجلس إدارة شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، عن أوضاع المحافظة في ظل موجة الطقس السيئ التي ضربت البلاد على مدار الأيام الماضية، حيث تسببت في سقوط أمطار غزيرة على محافظات السواحل الشمالية وأبرزها الإسكندرية.
 

وقال “نافع” خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يا مصر”، المذاع عبر فضائية “الأولى المصرية”، اليوم السبت، إن المحافظة شهدت كميات أمطار غزيرة للغاية مصحوبة ببرق ورعد وبّرد، لافتًا إلى ليلة يوم الجمعة استمر فيها سقوط الأمطار الغزيرة على جميع أنحاء الإسكندرية.
 

txt

أصلي أم مغشوش|شعبة البن توجه نصيحة عاجلة لـ المواطنين

txt

الأرصاد تُعلن موعد انتهاء موجة الطقس السيئ وهذه أماكن سقوط الأمطار

مستمرين في العمل حتى انتهاء الموجة

وأضاف اللواء محمود نافع، رئيس مجلس إدارة شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، أنه تم التعامل بشكل فوري مع هذه الأمطار من قبل كافة الأجهزة المعنية، حيث اليوم يعد اليوم الـ 14 لتمركز السيارات والمعدات في مناطق تجمع المياه، مؤكدًا: “مستمرين في العمل حتى انتهاء موجة الطقس السيئ”.
 

وأشار رئيس مجلس إدارة شركة الصرف الصحي بالإسكندرية إلى أن هناك تنسيق كبير بين الشركة وهيئة الأرصاد الجوية في جميع الأوقات.

الاسكندرية الطقس امطار شركة الصرف الصحي بالإسكندرية اللواء محمود نافع

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميًا الآن|مفاجأة قريبة في سعر الدولار بعد قرار المركزي وتصريحات صندوق النقد

الأرصاد تُحذر من ظاهرة جوية خطيرة تُهدد القاهرة وبعض المحافظات

تعليق ساخر من حسن شحاتة على تعاقد الزمالك مع عبد الله السعيد..ماذا قال؟

1000 جنيه|تراجع أسعار الذهب بعد ساعات من قرار المركزي.. وعيار 21 مفاجأة

بعد الاستغناء عنه.. إصابة والدة لاعب الزمالك بجلطة

مفاجآة.. شرط مثير من بيرسي تاو للتجديد 3 مواسم مع الأهلي

فرج عامر يفجر مفاجأة.. مبروك على هذا المنتخب بطولة كاس أمم أفريقيا

مفاجأة عاجلة بشأن انتقال رمضان صبحي لـ الزمالك

ترشيحاتنا

الحرب ستبدأ في لحظة.. مخاوف من استخدام الذكاء الاصطناعي في التجسس عبر الفضاء

السعر الجديد لـ BMW X4 موديل 2024 في مصر

إصابة وسام أبو علي بشد في العضلة الخلفية ‏

الأمم المتحدة: ارتفاع حصيلة القتلى العاملين بالمجال الإنساني في إثيوبيا

لازم التسعيرة تتكتب.. حكم مهم من الدستورية ينظم الإيجارات

الزمالك يوضح سبب سفر حسين لبيب لقطر


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بوسي شلبي بجمبسوت مثير للجدل في عقد قران عمر عبدالعزيز| لن تتوقع سعره

بفستان ملفت| ابنة غادة عادل تثير الجدل بإطلالتها في عيد ميلادها

بعد ظهورها المثير للجدل .. 10 صور تكشف عن أناقة شريهان

طريقة عمل طاجن المكرونة| أحلى من الجاهز

فيديو

"التواصل بالأفكار دون التحدث".. زرع أول شريحة للإنسان| شاهد

حقيقة الصورة المتداولة.. مشاهد تخلع القلوب لـ احتراق برج إيفل

تنفطر له القلوب.. مقطع فيديو لمجموعة من الأطفال الفلسطينيين يرتدون الأكفان.. شاهد

ولا أغرب.. غرفة ساونا تنقذ شخصين من الغرق في النرويج| شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

غادة جابر

د. غادة جابر تكتب: وقف تمويل الأونروا تبرير لمجـ ازر إسرائيل

سلامة عمر

سلامة عمر يكتب: أنهلك وفينا الصالحون؟!

مني أحمد

منى أحمد تكتب: صوت الوطن

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: هاني شنودة والشغف بالموسيقي والثقافة

محمد غنيم

محمد غنيم يكتب: باحبك.. باكرهك.. فسحبها من وسطها

هند عصام

هند عصام تكتب: انتقام امرأة عاشقة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: جولة في معرض الكتاب

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: تاريخ معرض الكتاب

اﻟﻤﺰﻳﺪ