أمطار رعدية وبرق وبّرد.. كيف واجهت الإسكندرية موجة الطقس السيئ؟

كشف اللواء محمود نافع، رئيس مجلس إدارة شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، عن أوضاع المحافظة في ظل موجة الطقس السيئ التي ضربت البلاد على مدار الأيام الماضية، حيث تسببت في سقوط أمطار غزيرة على محافظات السواحل الشمالية وأبرزها الإسكندرية.



وقال “نافع” خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يا مصر”، المذاع عبر فضائية “الأولى المصرية”، اليوم السبت، إن المحافظة شهدت كميات أمطار غزيرة للغاية مصحوبة ببرق ورعد وبّرد، لافتًا إلى ليلة يوم الجمعة استمر فيها سقوط الأمطار الغزيرة على جميع أنحاء الإسكندرية.



مستمرين في العمل حتى انتهاء الموجة

وأضاف اللواء محمود نافع، رئيس مجلس إدارة شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، أنه تم التعامل بشكل فوري مع هذه الأمطار من قبل كافة الأجهزة المعنية، حيث اليوم يعد اليوم الـ 14 لتمركز السيارات والمعدات في مناطق تجمع المياه، مؤكدًا: “مستمرين في العمل حتى انتهاء موجة الطقس السيئ”.



وأشار رئيس مجلس إدارة شركة الصرف الصحي بالإسكندرية إلى أن هناك تنسيق كبير بين الشركة وهيئة الأرصاد الجوية في جميع الأوقات.