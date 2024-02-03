ننشر أسماء المصابين فى حادث انقلاب ميكروباص بالدقهلية

حصل " صدى البلد" على أسماء المصابين فى حادث انقلاب ميكروباص على طريق شربين بمحافظة الدقهلية وهم محمود عبد الباري محمد ٤٥ عاما مقيم بساط كريم الدين التابعة لمركز شربين ، حمادة عوض سالم ٤٥عاما مقيم شرمساح واشتباه كسر بالعمود الفقري سحجات وكدمات، سناء السيد عبد الجواد ٤٠ عاما مقيمة بساط كريم الدين مصابة بكدمات، سماح عبد الفتاح البكري ٤٠ عاما مقيمة قرية بساط وحالتها اشتباه كسر بالساق اليسري ؛ أم هاشم رضا المغاوري ٣٦ عاما مقيمة بساط ومصابة بكدمه بالظهر .

كما أصيب كلا من محمد رمضان توفيق٣٥ عاما و مقيم شرمساح واصابته ما بعد الارتجاج، فاطمة عبد الهادي شهاب ٣١ عاما مقيمةبساط ومصابة بكدمات وجروح، أحمد عبد الهادي عبد العزيز ٣١ عاما مقيم شرمساح وكدمه بالصدر ، إسلام احمد صالح ١٥ عاما مقيم شرمساح مصاب جرح بالراس وسحجات وكدمات، يوسف بكر خطاب١٧عاما مقيم شرمساح مصاب بجروح بالرأس، فاطمة خالد ابراهيم ١٧ عاما مقيمة بساط وومصابة باشتباه كسر بالقدم اليسري، يوسف عبد الفتاح ماهر ١٠ أعوام مقيم بساط ومصاب بسحجات وكدمات ، محمد حمادة عوض٩ أعوام مقيم شرمساح مصاب بكسر بالقدم اليسري واخرى لشاب مجهول الهوية فى العقد الثالث ومصاب بكسر بقاع الجمجمة.



وتلقت مديرية أمن الدقهلية إخطارا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث على محلة انجاق - شربين حيث انقلب ميكروباص.



انتقل ضباط المباحث وسيارات الاسعاف الى مكان الحادث وتبين وقوع مصابين حيث أصيبوا بكسوروكدمات وتم نقلهم الى مستشفى شربين لتلقى العلاج اللازم.



وجار تحرير محضر بالواقعه لاخطار النيابة العامة.