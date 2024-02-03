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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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إيلون ماسك يعلن إجراء أول زراعة لشريحة في مخ بشري.. استشاري يوضح

إيلون ماسك
إيلون ماسك

علق الدكتور محمد ساهر هاشم، استشاري المخ والأعصاب على إعلان إيلون ماسك لإجراء أول زراعة لشريحة في مخ بشري، قائلًا إنه وفقًا للدراسات الأخيرة يتم استخدام التكنولوجيا لعلاج الأمراض الخطيرة مثل الشلل والجلطات وتحسين الحالة النفسية والصحية للمريض.

وأضاف “هاشم” خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يامصر"، المذاع عبر فضائية "الأولى المصرية"، اليوم السبت، أن هذه ليست الشريحة الأولى التي يتم تركيبها في المخ البشري كعلاج، حيث تم تركيب شريحة في التسعينات لعلاج الشلل الرعاش وهي كانت عبارة بطارية يتم وضعها في مكان محدد في المخ لعلاج المرض.
 

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الشريحة في حجم العملة المعدنية

وأشار الدكتور محمد ساهر هاشم، استشاري المخ والأعصاب إلى أن ما يتم الحديث عنه الآن هو عبارة عن تغيير لقوانين اللعبة، حيث تعمل شركة إيلون ماسك على جعل التحكم في الشريحة عن طريق التفكير، والجهاز يتم تركيبه في المخ عن طريق روبوت وحجمه في حجم العملة المعدنية وله خيوط كهربائية يتم توصيلها بالأعصاب.

 

إيلون ماسك التكنولوجيا المخ والاعصاب الاولي المصرية الشلل الرعاش

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